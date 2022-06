Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet,

IG voorziet een openingswinst van 108 punten voor de Duitse DAX en een plus van 54 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 46 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag fors lager geëindigd.

Alle grote Europese markten zijn gedaald tot het laagste punt in drie maanden, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, waarbij de DAX en FTSE100 op koers liggen om richting de niveaus te gaan van begin maart na de Russische invasie van Oekraïne.

Beleggers verwerkten donderdag de renteverhogingen van de Federal Reserve, Bank of England en Zwitserse centrale bank, terwijl de Europese obligatiemarkten kalmeerden, hoewel de spoedvergadering van de Europese Centrale Bank woensdag geen grote ingrepen opleverde.

"Er stond weinig in het persbericht van de ECB. Ze zouden de aflopende obligaties in het PEPP-programma flexibel herinvesteren, maar dat wisten we eigenlijk al. Voor een ander instrument is er nog niets concreets gezegd. Maar misschien is hiermee al het belangrijkste gebeurd. Gewoon aankondigen dat er iets kan volgen als het nodig is, kan ook al een grote impact hebben", aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot.



De Bank of England verhoogde conform de verwachting de Bank Rate met 25 basispunten, hoewel er ook marktkenners waren die op 50 basispunten rekenden.

"Een verrassing", aldus Naeem Aslam, analist bij AvaTrade. Marktvolgers hadden een verhoging van 50 basispunten verwacht, aldus de analist.

De positie van de Bank of England is lastiger dan die van de Fed, meent econoom Bernard Keppenne van CBC Banque. "De economische indicatoren in Groot-Brittannië wijzen steeds meer op een mogelijke harde landing voor de [Britse] economie," ging Keppenne verder.

Volgens Aslam zijn beleggers van mening dat de Bank of England orde op zaken moet stellen en agressiever moet optreden, "zelfs als dat pijnlijk moet zijn".

Bedrijfsnieuws

Outokumpu heeft de eerste fase van de ingezette transformatie van het bedrijf ruim op tijd kunnen afronden en stelt nu voor de tweede fase zichzelf ten doel de winst nog verder op te voeren en de schuldratio terug te dringen. Ook werd er een nieuw dividendbeleid besproken, wat ook betekent dat het dividendvoorstel bij de komende jaarvergadering "significant" omhoog kan. De koers van het aandeel Outokumpu sloot 5,5 procent lager. Sectorgenoten Acerinox en Aperam leverden gemiddeld 5 procent in.

Onlinekledingverkoper Asos kelderde met liefst 32,5 procent in Londen, na een winstwaarschuwing.

In Parijs verloor Engie ruim 7 procent en waren er nauwelijks stijgers. Orange steeg licht.

In Frankfurt stond Zalando flink onder druk, met een verlies van 12,5 procent en daalde Delivery Hero bijna 10 procent.

Deutsche Boerse wist de schade in de DAX het meest te beperken, met een licht verlies.

Euro STOXX 50 3.427,91 (-3,0%)

STOXX Europe 600 402,88 (-2,5%)

DAX 13.038,49 (-3,3%)

CAC 40 5.886,24 (-2,4%)

FTSE 100 7.044,98 (-3,1%)

SMI 10.475,37 (-2,9%)

AEX 638,34 (-3,8%)

BEL 20 3.650,77 (-2,8%)

FTSE MIB 21.726,64 (-3,3%)

IBEX 35 8.078,10 (-1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een groene opening.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag flink lager geëindigd. Woensdagavond verhoogde de Federal Reserve de rente met 75 basispunten, en liet de voorzitter Jerome Powell weten dat een gelijkaardige verhoging in juli ook mogelijk zou zijn. Toch sloten de Amerikaanse beurzen woensdag nog aanzienlijk in het groen.

"Natuurlijk hielp het historische besluit om de rente met 75 basispunten te verhogen de krediet- en aandelenmarkten niet om vandaag hoger te handelen", aldus Pierre Veyret, analist bij ActivTrades.

Het grootste deel van de huidige verkoopgolf lijkt volgens de analist voort te komen uit grote zorgen dat de Fed bereid is om verslechterende economische omstandigheden, in de vorm van een komende recessie naast een hogere werkloosheid te accepteren in haar strijd tegen de torenhoge inflatie.

"Ik denk dat dit het besef is dat we echt een recessie tegemoet kunnen gaan", zei Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Ik weet niet zeker of dat al echt was doorgedrongen tot de markt."

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 3,25 procent, de obligatierente op tweejarige Treasury-leningen op 3,12 procent.

Verder bleken de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten iets te zijn gedaald terwijl de Philadelphia Fed index een onverwachte verslechtering liet zien van de economische situatie in de regio Philadelphia. Vooral de nieuwe orders en leveringen daalden sterk.

De woningbouw in de VS daalde in mei veel harder dan verwacht, terwijl ook het aantal afgegeven bouwvergunningen afnam.

WTI-olie kostte donderdag ruim 117 dollar per vat en daarmee 2 procent duurder dan een dag eerder. Tyler Richey van Sevens Report Research wees op "nieuwe economische sancties" die door de VS werden opgelegd aan Iran, in een poging Teheran hiermee weer aan de onderhandelingstafel te krijgen om een atoomdeal te sluiten.



Bedrijfsnieuws

Technologie-aandelen zoals Microsoft, Amazon en Nvidia verloren donderdag terrein, met dalingen van bijna 3 tot ruim 5 procent.

Tesla kondigde een prijsverhogingen van zijn elektrische auto’s in Amerika aan. Het aandeel daalde bijna 9 procent.

Twitter daalde 2 procent. Elon Musk beantwoorde vandaag vragen van werknemers. Een van zijn ambities voor het social mediabedrijf zou zijn om Twitter te laten groeien naar meer dan een miljard actieve dagelijkse gebruikers, meldde de Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Kroger leverde ruim 2 procent in, ondanks dat het supermarktbedrijf de winstverwachtingen overtrof en de outlook verhoogde.

S&P 500 index 3.666,77 (-3,3%)

Dow Jones index 29.927,07 (-2,4%)

Nasdaq Composite 10.646,10 (-4,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 25.999,46 (-1,6%)

Shanghai Composite 3.284,74 (0,0%)

Hang Seng 21.009,00 (+0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0526. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0559.

USD/JPY Yen 133,80

EUR/USD Euro 1,0526

EUR/JPY Yen 140,84

MACRO-AGENDA:

07:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

11:00 Inflatie - Mei def. (eur)

15:15 Industriële productie - Mei (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten