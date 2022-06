Update: olieprijs hoger na late opleving Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag dankzij een late opleving hoger gesloten. Bij een settlement van 117,58 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2 procent duurder. Tyler Richey van Sevens Report Research wees op "nieuwe economische sancties" die door de VS werden opgelegd aan Iran, in een poging Teheran hiermee weer aan de onderhandelingstafel te krijgen om een atoomdeal te sluiten. De olieprijzen reageerden verder vooral op de renteverhogingen van diverse centrale banken. De Federal Reserve kondigde woensdagavond een renteverhoging van 75 basispunten aan om de inflatie feller te bestrijden. Donderdag verhoogde de Zwitserse centrale bank onverwacht de rente. De Bank of England deed dit ook, al voor de vijfde keer op rij. "Vaten olie hebben vandaag een waarschuwingslabel: een door de Fed aangewakkerde vernietiging van de vraag [naar olie] komt eraan", zei Stephen Innes van SPI Asset Management. Het besluit van de Fed om de renteverhogingen te versnellen is "een erkenning dat de Fed veel te optimistisch was over de inflatievooruitzichten en roept steeds meer vraagtekens op bij de vooruitzichten voor de economische groei", zegt Troy Vincent, senior marktanalist bij DTN. Het is volgens hem de angst voor een volgende recessie die de oliemarkten zorgen baart, aangezien dit zou leiden tot een dalende vraag naar olie. Volgens Vincent is het rentebesluit van de Fed echter niet de voornaamste reden dat de olieprijzen deze week onder druk staan. Ondanks het herstel donderdag, is WTI op weekbasis bijna 4 procent goedkoper. Dit heeft vooral te maken met een aanhoudend sterke Russische olietoevoer, als ook de zwakke vraag naar benzine en stookolie in de VS door recordprijzen aan de pomp, aldus de marktanalist. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.