Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 3,1 procent op 3.674,23 punten, de Dow Jones index verliest 2,1 procent op 30.021,93 punten en Nasdaq levert 3,8 procent in op 10.679,31 punten.

Gisteren verhoogde de Federal Reserve de rente met 75 basispunten, en liet de voorzitter Jerome Powell weten dat een gelijkaardige verhoging in juli ook mogelijk zou zijn. Woensdag sloten de Amerikaanse beurzen nog aanzienlijk in het groen.

"Natuurlijk helpt het historische besluit om de rente met 75 basispunten te verhogen de krediet- en aandelenmarkten niet om vandaag hoger te handelen", aldus Pierre Veyret, analist bij ActivTrades.

Het grootste deel van de huidige verkoopgolf lijkt volgens de analist voort te komen uit grote zorgen dat de Fed bereid is om verslechterende economische omstandigheden, in de vorm van een komende recessie naast een hogere werkloosheid te accepteren in haar strijd tegen de torenhoge inflatie.

Verder merkte CIO Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance dat inflatie de aandacht van de Fed heeft. "Ze nemen het zeer serieus”, aldus Zaccarelli.



"Ik denk dat dit het besef is dat we echt een recessie tegemoet kunnen gaan", zei Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Ik weet niet zeker of dat al echt was doorgedrongen tot de markt."

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert donderdag op 3,33 procent De obligatierente op tweejarige Treasury-leningen op 3,17 procent.

Verder bleken de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten iets te zijn gedaald terwijl de Philadelphia Fed index een onverwachte verslechtering liet zien van de economische situatie in de regio Philadelphia. Vooral de nieuwe orders en leveringen daalden sterk.

De woningbouw in de VS daalde in mei veel harder dan verwacht, terwijl ook het aantal afgegeven bouwvergunningen afnam.

WTI-olie kost donderdagavond 117 dollar per vat. De euro/dollar noteert op 1,0562.



Bedrijfsnieuws

Technologie-aandelen zoals Microsoft, Amazon en Nvidia verliezen donderdag terrein, met dalingen van 2,5 tot ruim 5 procent.

Tesla kondigde een prijsverhogingen van zijn elektrische auto’s in Amerika aan. Het aandeel daalt 8 procent.

Twitter daalt licht. Vandaag zou Elon Musk de overname van het sociaal netwerk bevestigen.

Kroger levert een procent in, ondanks dat het supermarktbedrijf de winstverwachtingen overtrof en de outlook verhoogde.