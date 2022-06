Europese beurzen onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag flink lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 sloot 2,5 procent lager op 402,88 punten, de Duitse DAX verloor 3,3 procent op 13.038,49 punten, de Franse CAC 40 daalde 2,4 procent bij een stand van 5.886,24 punten en de Britse FTSE 100 sloot 3,1 procent lager op 7.044,98 punten.

Alle grote Europese markten zijn gedaald tot het laagste punt in drie maanden, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, waarbij de DAX en FTSE100 op koers liggen om richting de niveaus te gaan van begin maart na de Russische invasie van Oekraïne.

"De zwakte van vandaag is over de hele linie gedreven door energie, financiën en consumentenaandelen", aldus Hewson.

Beleggers verwerkten de renteverhogingen van de Federal Reserve, Bank of England en Zwitserse centrale bank, terwijl de Europese obligatiemarkten kalmeerden, hoewel de spoedvergadering van de Europese Centrale Bank woensdag geen grote ingrepen opleverde.

"Er stond weinig in het persbericht van de ECB. Ze zouden de aflopende obligaties in het PEPP-programma flexibel herinvesteren, maar dat wisten we eigenlijk al. Voor een ander instrument is er nog niets concreets gezegd. Maar misschien is hiermee al het belangrijkste gebeurd. Gewoon aankondigen dat er iets kan volgen als het nodig is, kan ook al een grote impact hebben", aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot.



De Bank of England verhoogde conform de verwachting de Bank Rate met 25 basispunten, hoewel er ook marktkenners waren die op 50 basispunten rekenden.

"Een verrassing", aldus Naeem Aslam, analist bij AvaTrade. Marktvolgers hadden een verhoging van 50 basispunten verwacht, aldus de analist.

De positie van de Bank of England is lastiger dan die van de Fed, meent econoom Bernard Keppenne van CBC Banque. "De economische indicatoren in Groot-Brittannië wijzen steeds meer op een mogelijke harde landing voor de [Britse] economie," ging Keppenne verder.

Volgens Aslam zijn beleggers van mening dat de Bank of England orde op zaken moet stellen en agressiever moet optreden, "zelfs als dat pijnlijk moet zijn".

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0511.

Een vat WTI-olie kost donderdag minder dan 115 dollar.

Bedrijfsnieuws

Outokumpu heeft de eerste fase van de ingezette transformatie van het bedrijf ruim op tijd kunnen afronden en stelt nu voor de tweede fase zichzelf ten doel de winst nog verder op te voeren en de schuldratio terug te dringen. Ook werd er een nieuw dividendbeleid besproken, wat ook betekent dat het dividendvoorstel bij de komende jaarvergadering "significant" omhoog kan. De koers van het aandeel Outokumpu sloot 5,5 procent lager. Sectorgenoten Acerinox en Aperam leverden gemiddeld 5 procent in.

Onlinekledingverkoper Asos kelderde met liefst 32,5 procent in Londen, na een winstwaarschuwing.

In Parijs verloor Engie ruim 7 procent en waren er nauwelijks stijgers. Orange steeg licht.

In Frankfurt stond Zalando flink onder druk, met een verlies van 12,5 procent en daalde Delivery Hero bijna 10 procent.

Deutsche Boerse wist de schade in de DAX het meest te beperken, met een licht verlies.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteren de Amerikaanse beurzen tot 4 procent lager.