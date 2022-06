AEX flink onderuit na renteverhogingen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag stevig gedaald, waarbij geen enkel aandeel in de hoofdindex in het groen eindigde. Bij een slot van 638,34 punten verloor de AEX 3,8 procent.

Beleggers verwerkten vandaag de renteverhogingen van de Federal Reserve, Bank of England en Zwitserse centrale bank.

Lang werd verwacht dat de Fed de rente in juni en juli met 50 basispunten zou verhogen en na de zomer mogelijk zelfs een pauze zou nemen. Maar de torenhoge inflatie in de Verenigde Staten en elders laat dit niet toe en dus besloot de Amerikaanse centrale bank de rente woensdagavond met 75 basispunten te verhogen, de grootste stap sinds 1994.

Voorzitter Jerome Powell opende ook de deur naar een gelijkaardige verhoging in juli maar gaf tevens aan dat een renteverhoging van 75 basispunten niet de norm zal worden.

"Wij achten de kans op een Fed-renteverhoging met nog eens 0,75 procentpunt in juli wel groot", aldus ING. De FedWatch Tool van CME geeft aan dat de kans op een dergelijk verhoging circa 84 procent is.

De Fed-bestuurders rekenen zelf op een rentestand van 3,4 procent eind dit jaar. Dit is nog altijd lager dan de 3,75 procent die de markt heeft ingeprijsd, aldus ING.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op 3,37 procent. De obligatierente op tweejarige Treasury-leningen op 3,23 procent.

De Bank of England verhoogde vanmiddag de Bank Rate met 25 basispunten, hoewel er marktkenners waren die op 50 basispunten rekenden.



"Een verrassing", aldus Naeem Aslam, analist bij AvaTrade. Marktvolgers hadden een verhoging van 50 basispunten verwacht, aldus de analist.

De positie van de Bank of England is lastiger dan die van de Fed, meent econoom Bernard Keppenne van CBC Bank. "De economische indicatoren in Groot-Brittannië wijzen steeds meer op een mogelijke harde landing voor de [Britse] economie," ging Keppenne verder.

Volgens Aslam zijn beleggers van mening dat de Bank of England orde op zaken moet stellen en agressiever moet optreden, "zelfs als dat pijnlijk moet zijn".

De Europese obligatierentes noteren donderdag verdeeld, nadat een spoedvergadering van de Europese Centrale Bank woensdag over de oplopende spreads op de Europese obligatiemarkten niet resulteerde in omvangrijke acties.

"Er stond weinig in het persbericht van de ECB. Ze zouden de aflopende obligaties in het PEPP-programma flexibel herinvesteren, maar dat wisten we eigenlijk al. Voor een ander instrument is er nog niets concreets gezegd. Maar misschien is hiermee al het belangrijkste gebeurd. Gewoon aankondigen dat er iets kan volgen als het nodig is, kan ook al een grote impact hebben", aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot.

De Italiaanse tienjaarsrente is weer gedaald tot onder de 4 procent terwijl de Duitse variant op 1,75 procent staat. De ECB vreest voor fragmentatie als de spreads tussen de rentes te groot worden.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0511.

Een vat WTI-olie kost donderdag rond de 115 dollar.

Stijgers en dalers

Alle aandelen in de AEX stonden op verlies. Besi daalde 11,5 procent en was daarmee hekkensluiter. UMG en Philips verloren ruim 9 en bijna 10 procent.

UBS zette Philips op de verkooplijst, omdat er mogelijk meer slecht nieuws in het vat zit en meer taxatieverlagingen dreigen.

Prosus leverde 5,5 procent in. De techinvesteerder verwacht in het afgelopen boekjaar een stevige winst per aandeel te boeken, dankzij de verkoop van een miljardenbelang in Tencent, maar zonder die desinvestering zal het operationele resultaat met een dubbelcijferig percentage dalen. Degroof Petercam vindt de boekwinst grotendeels irrelevant en wil vooral meer horen over de winstgevendheid van de niet-beursgenoteerde deelnemingen van de internetinvesteerder.

AkzoNobel daalde 4 procent. ING en Credit Suisse verlaagden hun koersdoelen voor Akzo, nadat de verfgigant eerder deze week met een winstwaarschuwing kwam.



Onder de Midkap-fondsen waren er ook geen stijgers. Basic-Fit was de grootste daler en leverde ruim 7 procent in. Air France-KLM en AMG verloren bijna 7 procent.

In de AScX daalde Eurocommercial Properties bijna 9 procent vanwege een ex-dividend notering. Hier was Ebusco de enige, bescheiden, plus. Vivoryon daalde ruim 9 procent na het publiceren van weinig verrassende jaarcijfers en belandde daarmee onderaan in de index.

Sif kreeg een opdracht voor een windmolenpark in de Noordzee. Het aandeel verloor toch meer dan 2 procent.

Lokaal steeg Euronext ruim 2 procent na een adviesverhoging door JPMorgan en was daarmee een uitzondering. De Amerikaanse bank vindt het beursbedrijf koopwaardig.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteren de Amerikaanse beurzen tot 4 procent in het rood.