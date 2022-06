Update: Bank of England verhoogt rente verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente donderdag voor de vijfde keer op rij verhoogd, maar de 25 basispunten waarmee de rente steeg, is minder dan de halve procent die sommigen hadden verwacht. De centrale bank maakte donderdag bekend dat de rente met een kwart procentpunt wordt verhoogd van 1,00 naar 1,25 procent. Dat is het hoogste niveau in meer dan decennium. Grotere stappen kunnen echter nodig zijn om de inflatie te beteugelen, stelde de centrale bank. "De Commissie zal bijzonder alert zijn op indicaties van meer aanhoudende inflatiedruk, en zal zo nodig krachtig optreden", aldus een verklaring van de centrale bank. Sommige marktkenners rekenden donderdag al op een verhoging met 50 basispunten tot 1,50 procent.Bij de stemming bleken echter zes beleidsmakers voorstander te zijn van 25 basispunten, en slechts drie voor een half procentpunt. Het Britse pond verzwakte iets na het rentebesluit, terwijl het rendement op tweejarige Britse staatsleningen 4 basispunten steeg tot 2,01 procent. De BoE verhoogt de rente al sinds december, maar de hoge inflatie dwingt de centrale bank om verder te gaan. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk kwam in april uit op 9,0 procent en dus was het volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets "moeilijk voor te stellen dat het Monetary Policy Committee tegen een volgende verhoging van 25 basispunten zou stemmen." Economen van Nomura zijn niet verrast dat er voor een relatief kleine stap is gekozen, maar denken dat de Bank of England in augustus alsnog 50 basispunten erbij zal doen. De Amerikaanse Federal Reserve is later begonnen dan de Bank of England met het verhogen van de rente, maar beweegt wel sneller. Woensdag steeg de Amerikaanse rente met 75 basispunten en de Fed kondigde aan door te gaan met een agressieve verkrapping om de inflatie te bestrijden. Update: om informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

