Futures wijzen op fors lagere opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een fors lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 1,7 procent in het rood. De Nasdaq lijkt zelfs ruim 2,0 procent te laten liggen bij de opening. Gisteren verhoogde de Federal Reserve de rente met 75 basispunten, en liet de voorzitter Jerome Powell weten dat een gelijkaardige verhoging in juli ook mogelijk zou zijn. Woensdag sloten de Amerikaanse beurzen nog aanzienlijk in het groen. “Natuurlijk helpt het recordbesluit om de rente met 75 basispunten te verhogen de krediet- en aandelenmarkten niet om vandaag hoger te handelen”, aldus Pierre Veyret, analist bij ActivTrades. Het grootste deel van de huidige sell-off lijkt volgens de analist voort te komen uit grote zorgen dat de Fed bereid is om verslechterende economische omstandigheden, in de vorm van een komende recessie naast een hogere werkloosheid te accepteren in haar strijd tegen de torenhoge inflatie. Verder merkte CIO Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance dat inflatie de aandacht van de Fed heeft, “ze nemen het zeer serieus”, aldus Zaccarelli. Hij denkt dat het ergste nog voor de financiële markten en de economie moet komen, met het oog op de “aanzienlijke tegenwinden” die er nog zijn. “De markt worstelt met de realiteit dat er een regimewisseling aan de gang is”, aldus Aoifinn Devitt, CIO bij Moneta. De Amerikaanse 10-jaar rente steeg donderdag tot 3,435 procent. Vandaag hebben beleggers voorbeurs oog voor de wekelijkse steunaanvragen, de cijfers voor woningbouw en bouwvergunningen, maar ook de Philadelphia Fed Index. Olie werd donderdag goedkoper. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het rood op 113,97 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 116,98 dollar werd betaald, een daling van 1,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0403. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0415 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0445 op de borden. Bedrijfsnieuws Tesla kondigde een prijsverhogingen van zijn elektrische auto’s in Amerika aan. Het aandeel lijkt lager te openen. Twitter lijkt daarentegen hoger te openen. Vandaag zou Elon Musk de overname van het sociaal netwerk bevestigen. Slotstanden De S&P 500 index steeg woensdag 1,5 procent tot 3.789,92 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 30.668,13 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent hoger op 11.099,15 punten.z Bron: ABM Financial News

