Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager na twee renteverhogingen, één in de Verenigde Staten en één in Zwitserland om de inflatie het hoofd te bieden en een poging van de Europese Centrale Bank woensdag de markt tussentijds gerust te stellen en zo de interne renteverschillen niet te veel te laten oplopen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 2,1 procent op 404,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,3 procent naar 13.138,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,8 procent met een stand van 5.900.81 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 2,1 procent naar 7.118,65 punten.

"Wij achten de kans op een Fed-renteverhoging met nog eens 0,75 procentpunt in juli wel groot", stelde ING donderdag. De FedWatch Tool van CME geeft aan dat de kans op een dergelijk verhoging circa 84 procent is.

De Fed-bestuurders rekenen zelf op een rentestand van 3,4 procent eind dit jaar. Dit is nog altijd lager dan de 3,75 procent die de markt heeft ingeprijsd, aldus ING.

Ook de Europese Centrale Bank eiste woensdag een deel van de aandacht op. Een urgentiemeeting over de oplopende rentespread tussen noordelijke en zuidelijke eurolanden kwam echter nog niet tot baanbrekende beslissingen.

"Er stond weinig in het persbericht van de ECB. Ze zouden de aflopende obligaties in het PEPP-programma flexibel herinvesteren, maar dat wisten we eigenlijk al. Voor een ander instrument is er nog niets concreets gezegd. Maar misschien is hiermee al het belangrijkste gebeurd. Gewoon aankondigen dat er iets kan volgen als het nodig is, kan ook al een grote impact hebben", aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot.

Woensdag daalden de Europese rentes, en vooral in Italië, maar vandaag lopen ze al weer iets op. De euro/dollar noteerde op 1,0406. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0415 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0445 op de borden.

Olie werd donderdag goedkoper. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 115,03 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 118,00 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent.



Bedrijfsnieuws

Outokumpu heeft de eerste fase van de ingezette transformatie van het bedrijf ruim op tijd kunnen afronden en stelt nu voor de tweede fase zichzelf ten doel de winst nog verder op te voeren en de schuldratio terug te dringen. Ook werd er een nieuw dividendbeleid besproken, wat ook betekent dat het dividendvoorstel bij de komende jaarvergadering "significant" omhoog kan. De koers van het aandeel Outokumpu noteerde 4,2 procent lager. De aandelenkoersen van ectorgenoten Aperam en Acerinox daalden 5,5 en 4,3 procent.

In Parijs noteerde iets meer dan de helft van de koersen van de hoofdaandelen lager. In Frankfurt was dit ruim driekwart. Daar daalde koers van het aandeel Zalando met meer dan 8 procent, terwijl het aandeel Hannover Rueck met 3,5 procent in koers opliep.

In Parijs won de koers van het aandeel Euroapi ruim 5 procent. Het aandeel Michelin werd samengevoegd, waarbij de aandeelhouders voor elk oud aandeel er vier nieuwe voor terugkreeg, waardoor de koers virtueel met 75 procent daalde.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,0 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,5 procent tot 3.789,92 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 30.668,13 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent hoger op 11.099,15 punten.