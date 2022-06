Valuta: euro onder druk na geweld centrale banken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder de 1,04 dollar, waarmee het er op lijkt dat de Europese Centrale Bank voorlopig er niet in slaagt de munt iets aantrekkelijker te maken en de Federal Reserve dat met met het rentebesluit van woensdagavond wel lukt voor de dollar. "De Fed stelde woensdag zeker niet teleur en lijkt in juli de rente in elk geval nog een keer te verhogen, maar dan nu met 50 basispunten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. De Federal Reserve heeft gisterenavond de belangrijkste rente verhoogd met 75 basispunten. De federal funds rate werd met 75 basispunten verhoogd tot een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent. Dat is de sterkste verhoging sinds 1994. Het discontotarief werd verhoogd met 0,75 procentpunt naar 1,75 procent. Het besluit werd met tien stemmen voor en één stem tegen aangenomen. Fed-voorzitter Jerome Powell zei tijdens de persconferentie volgend op het rentebesluit, dat de Amerikaanse centrale bank hard zal blijven werken om de inflatie te verlagen, indien nodig met agressieve maatregelen. Voordat de Fed aan zet was, kwam de ECB woensdagmiddag met een verhaal naar buiten waarmee het enerzijds de inflatie wenst te bestrijden en anderzijds het verschil tussen de obligatierentes van Duitsland en landen als Italië niet verder wil laten oplopen. Om dat laatste te bereiken, wil de bank flexibel herinvesteren en werkt het ook aan een instrument dat ervoor moet zorgen dat de renteverschillen niet te groot worden. Hoe, waar en hoeveel moet later duidelijk worden. "Voorlopig leek de ongeplande bijeenkomst van de ECB er vooral één om de markt gerust te stellen", aldus Van der Meer. Voordat de ECB naar buiten kwam noteerde de euro nog boven de 1,04 dollar. De Zwitserse centrale bank heeft donderdag de rente met 50 basispunten verhoogd van -0,75 naar -0,25 procent. De hogere rente moet voorkomen dat de inflatie zich verbreedt. In mei bedroeg de inflatie in het land 2,9 procent. De centrale bank waarschuwde dat er rekening dient te worden gehouden met meer renteverhogingen om de inflatie te stabiliseren. Ook zal de bank ingrijpen op de valutamarkten als dit noodzakelijk blijkt. Voor vandaag staat het volgende rentebesluit al klaar: de Bank of England wordt verwacht de rente met 25 basispunten te verhogen. "De toonzetting van voorzitter Andrew Bailey moet stevig zijn, wil deze bij machte zijn het Britse pond wat te laten herstellen", aldus de valutahandelaar van Ebury donderdag. Voor de Verenigde Staten wordt vanmiddag een daling van het aantal steunaanvragen verwacht van 229.000 naar 220.000. Verder volgen vanmiddag daar nog de woningbouwcijfers en bouwvergunningen over mei en de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia. De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0390 dollar. De Europese munt noteerde 0,9 procent lager op 0,8600 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,9 procent en noteerde op 1,2105 dollar. De euro daalde met 1,2 procent naar 1,0213 Zwitserse frank. Bron: ABM Financial News

