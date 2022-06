'Boekwinst Prosus niet erg relevant' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) De aankondiging door Prosus dat de winst hoger zal uitvallen door een boekwinst op aandelen Tencent is grotendeels irrelevant voor beleggers. Dit stelt Degroof Petercam donderdag, omdat de resultaten van investeringsmaatschappij sterk vervormd worden door transacties zoals deze. Hierdoor zijn resultaten tussen de jaren niet goed vergelijkbaar. Bij Prosus is het wel zinvol om te volgen of de niet-beursgenoteerde belangen al winstgevend worden, maar deze informatie gaf Prosus deze week nog niet. Prosus meldde ook dat buiten deze bijzondere post de winst aanzienlijk is gedaald. Degroof Petercam heeft een koopadvies met een koersdoel van 119,00 euro voor Prosus. Het aandeel stond donderdag 3,0 procent in het rood op 48,56 euro. Bron: ABM Financial News

