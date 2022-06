Almunda handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Almunda ervaart de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt nog altijd, als gevolg waarvan het aantal professionals in het eerste kwartaal niet groeide, maar de outlook blijft ongewijzigd. Dit herhaalde het voormalige Novisource donderdag. Het bedrijf wil in die stilstand in de tweede jaarhelft verandering brengen. Voor dit jaar blijft de verwachting dat de omzet en de EBITDA sterk stijgen, zoals al bij de jaarcijfers aangegeven. Het resultaat over de eerste drie maanden van dit jaar was in de ogen van het bedrijf “tevredenstellend”. Daarnaast zijn de aandeelhouders van Almunda op woensdag 15 juni op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met alle agendapunten, waaronder het dividend. Sinds begin 2022 maakt ook PIDZ, een platform voor zorgprofessionals, deel uit van Almunda. Almunda houdt 80 procent van de aandelen. PIDZ heeft zich volgens Almunda in de eerste drie maanden van dit jaar "goed ontwikkeld en het groeipad voortgezet". Bron: ABM Financial News

