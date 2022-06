Lichtgroene opening AEX voorzien na agressieve renteverhoging Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdams beurs gaat donderdag naar verwachting nipt in het groen van start, nadat de Federal Reserve de rente woensdagavond met 75 basispunten verhoogde.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Woensdag steeg de AEX nog 1,6 procent naar 663,21 punten.

Beleggers rekenden woensdag op een kalme handelsdag, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve ’s avonds, maar dat was buiten de Europese Centrale Bank gerekend.

Uit Frankfurt kwam onverwachts en na een ongeplande noodvergadering het nieuws dat het mandaat van de ECB wordt verbreed. De centrale bank heeft nu naast de doelstelling van het streven naar prijsstabiliteit ook de taak fragmentatie van de muntunie tegen te gaan.

De ECB moet nog invulling geven aan het instrument waarmee die fragmentatie te lijf kan worden gegaan. Wel kondigde de ECB aan om aflopende staatsobligaties van lidstaten die zijn opgekocht flexibel te herinvesteren, waardoor de ECB op deze manier als opkoper van staatsobligaties van kwetsbare lidstaten blijft fungeren.

De druk op de ECB was tot grote hoogte gestegen, nadat vrees voor een recessie en een aanhoudende te hoge inflatie de afgelopen weken diepe sporen naliet op de obligatiemarkten waardoor herinneringen aan de eurocrisis, toen de muntunie op het punt stond om uit elkaar te vallen, herleefden.

Het rendement op Italiaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar klom maandag nog tot boven de 4 procent, door met name het vooruitzicht dat de ECB binnenkort als grote koper weg zou vallen, terwijl de Italiaanse staatsschuld op een recordniveau noteert. Een jaar geleden kon de Italiaanse staat nog bijna gratis geld ophalen op de kapitaalmarkten.

De opgelopen rentes op staatsleningen van perifere landen in de eurozone daalden na de noodvergadering flink. Zo liep de Italiaanse tienjaarsrente met 35 basispunten terug naar 3,82 procent, waardoor de Europese aandelenmarkten weer lucht kregen.

Woensdagavond voerde daarnaast de Federal Reserve de sterkste renteverhoging sinds 1994 door, met 75 basispunten. Eerder rekende de markt nog op 50 basispunten, maar na de sterker dan verwachte inflatie in mei in de VS, een cijfer dat vrijdag werd vrijgegeven, sloeg de balans door naar een nog agressievere renteverhoging.

“Het meest agressieve monetaire beleid is hier en de Fed staat in vuur en vlam en is vastbesloten om alles te doen wat nodig is om de inflatie te verlagen. De marktreactie was echter niet negatief, omdat veel handelaren al verwachtten dat de Fed zich van zijn agressieve kant zou laten zien. Met andere woorden, de renteverhoging van 75 basispunten was sterk ingeprijsd”, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Hoofdgraadmeter S&P 500 klom woensdagavond 1,5 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 2,5 procent bij schreef.

Vanmiddag om één uur is het de beurt aan de Bank of England om zijn rentebesluit vrij te geven.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York 3,0 procent lager op 115,31 dollar. In de Aziatische handel vanochtend wint de future 0,4 procent.

De Aziatische aandelenbeurzen noteren vanochtend overwegend hoger, maar uitschieters blijven achterwege.

Bedrijfsnieuws

Prosus verwacht in het afgelopen boekjaar een stevige winst per aandeel te boeken, dankzij de verkoop van een miljardenbelang in Tencent, maar zonder die desinvestering zal het operationele resultaat met een dubbelcijferig percentage dalen. Exclusief de verkoop van Tencent-aandelen is de winst per aandeel 1,44 tot 1,69 dollar per aandeel lager dan de 3,60 dollar per aandeel in 2021.

JPMorgan Research verhoogde het advies voor Euronext van Neutraal naar Overwogen, omdat beursbedrijven goed gepositioneerd zijn voor meer volatiliteit, terwijl de waardering van Euronext niet erg veeleisend is, aldus de zakenbank. Het koersdoel blijft 101 euro.

De notering en de handel in aandelen Neways zal half juli worden beëindigd. Neways is vrijwel volledig in handen van Infestos van Bernard ten Doeschot.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,5 procent tot 3.789,92 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 30.668,13 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent hoger op 11.099,15 punten.