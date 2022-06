Outokumpu wil winst verder opvoeren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Outokumpu heeft de eerste fase van de ingezette transformatie van het bedrijf ruim op tijd kunnen afronden en stelt nu voor de tweede fase zichzelf ten doel de winst nog verder op te voeren en de schuldratio terug te dringen. Dit meldde de Finse fabrikant van roestvast staal donderdagochtend. In deze tweede fase moet de schuldratio naar minder dan 1,0, onder normale marktomstandigheden. De EBITDA moet structureel met nog eens 200 miljoen euro omhoog. Daarnaast wordt de komende drie jaar voor 600 miljoen geïnvesteerd. En tot slot wordt gestreefd naar een stabiel en zelfs stijgend dividend. Donderdag zei Outokumpu dat dankzij het nieuwe dividendbeleid en de huidige winstontwikkeling het dividendvoorstel bij de komende jaarvergadering "significant" omhoog kan. De eerste fase was gericht op risicoreductie en balansversterking door onder meer kostenverlagingen. Outokumpu had daarbij twee financiële doelstellingen, die allebei zijn gehaald, namelijk een verbetering van de EBITDA met 250 miljoen euro en een schuldratio van minder dan 3,0. Bron: ABM Financial News

