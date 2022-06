JPMorgan zet koopadvies op Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft het advies voor Euronext verhoogd van Neutraal naar Overwogen, omdat beursbedrijven goed gepositioneerd zijn voor meer volatiliteit, terwijl de waardering van Euronext niet erg veeleisend is. Het koersdoel blijft 101 euro. Dat beursbedrijven het de laatste tijd beter doen dan de rest van de financiële sector is volgens de analisten logisch, omdat ze minder gevoelig zijn voor marktbewegingen, meer terugkerende inkomsten hebben en profiteren van onrust in de markt. Bij Euronext zijn de terugkerende inkomsten inmiddels 55 procent. Bij Deutsche Bank en LSE is dit aandeel nog hoger. Die twee aandelen stonden al op de kooplijst van JPMorgan. Euronext is echter steeds aantrekkelijker gewaardeerd, volgens de Amerikaanse zakenbank. Het aandeel wordt momenteel verhandeld tegen 13 keer den verwachte winst in 2023. Historisch gezien zou dat 18 keer moeten zijn. Daarbij is er sprake van een fikse korting vergeleken met sectorgenoten, lichtte de bank toe. Intussen stijgt de winst en ruim 1 miljard euro aan liquide middelen biedt kansen om meer overnames te doen. Dat kan meer dan 10 procent toevoegen aan de winst, bovenop 5 procent aan autonome omzetgroei, aldus de bank. JPMorgan is sowieso goed te spreken over de overnames van Euronext, omdat de beoogde synergievoordelen ook daadwerkelijk worden behaald, zoals ook met Borsa Italiana het geval is. Daarmee zit Euronext mooi op koers volgens de analisten. Bron: ABM Financial News

