Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond de rente met 75 basispunten verhoogde. Europa krijgt daarbij ook steun van de koerswinsten op Wall Street.

IG voorziet een openingswinst van 73 punten voor de Duitse DAX, een plus van 38 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 10 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nadat de Europese Centrale Bank de aandacht trok met een spoedvergadering en de markten toen nog moesten wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Fed.

De ECB zei na een spoedvergadering de zuidelijke landen in de eurozone te hulp te schieten door zijn aflopende opgekochte obligaties flexibel te gaan herinvesteren om zo de rentespreads in de eurozone onder controle te houden.

De afgelopen dagen liepen de spreads tussen bijvoorbeeld de Duitse Bund en de tienjaarsrente in de zuidelijke lidstaten van de eurozone hard op. De Italiaanse rente steeg daarbij tot boven de 4 procent.

Ook zal er met spoed een instrument worden voorgesteld dat het uit de pas lopen van de rentes moet voorkomen.

Hoewel de leden van de ECB het niet eens konden worden over enige tastbare actie, noemde econoom Carsten Brzeski de spoedvergadering minder dan een week na een officiële vergadering een duidelijk teken dat de zorgen bij de centrale bank oplopen.

"Er staat eigenlijk weinig in dat persbericht van de ECB. Ze zouden de aflopende obligaties in het PEPP-programma flexibel herinvesteren, maar dat wisten we eigenlijk al. Voor een ander instrument is er nog niets concreets gezegd. Maar misschien is hiermee al het belangrijkste gebeurd. Gewoon aankondigen dat er iets kan volgen als het nodig is, kan ook al een grote impact hebben", voegde econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen toe.

De Federal Reserve kondigt vanavond vermoedelijk een renteverhoging van 75 basispunten aan.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de inflatie in Frankrijk in mei verder is gestegen.

De industriële productie in de eurozone is in april licht gestegen, maar bleef nog wel onder het niveau van een jaar eerder. Verder kende de eurozone in april een handelstekort. De export steeg, maar veel minder hard dan de import. De invoer van energie kostte veel meer.

Bedrijfsnieuws

Clariant heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet uit voortgezette activiteiten zien stijgen. Het aandeel sloot 1,0 procent hoger.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van bijna 5,0 procent. AXA steeg circa 3,0 procent. Danone verloor daarentegen 0,4 procent, terwijl Totalenergies 0,7 procent daalde. In Amsterdam verloor Shell een procent.

In Frankfurt won Delivery Hero ruim 8,5 procent, Hellofresh en Continental stegen ruim 3,0 procent. Siemens Healthineers daalde circa 6,5 procent.

In Amsterdam steeg Besi 6,0 procent, nadat de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie tijdens een beleggersdag positiever gestemd bleek en zijn margedoelstellingen voor 2025 iets aanscherpte.

Euro STOXX 50 3.532,32 (+1,6%)

STOXX Europe 600 413,10 (+1,4%)

DAX 13.485,29 (+1,4%)

CAC 40 6..030,13 (+1,4%)

FTSE 100 7.273,41 (+1,2%)

SMI 10.783,59 (+0,8%)

AEX 663,21 (+1,6%)

BEL 20 3.756,30 (+2,2%)

FTSE MIB 22.473,56 (+2,9%)

IBEX 35 8.174,70 (+1,3%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag ook hoger gesloten, nadat de Fed de belangrijkste rente verhoogde met 75 basispunten, de sterkste verhoging sinds 1994.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei tijdens de toelichting op het besluit dat ook voor de beleidsvergadering voor juli een renteverhoging met 50 of 75 basispunten op tafel ligt. Hij benadrukte evenwel dat een verhoging met 75 basispunten geen gewoonte zal worden.

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, aan het eind van 2022 en 2023 op een mediaan van respectievelijk 3,4 procent en 3,8 procent. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 2,8 procent naar nu 3,4 procent.

De inflatie wordt voor 2022 geraamd op 5,2 procent, terwijl voor 2023 en 2024 wordt gerekend op een inflatie van respectievelijk 2,6 procent en 2,2 procent.

De Amerikaanse economie groei dit jaar volgens de Fed met 1,7 procent. Dat is een flinke neerwaartse bijstelling van de 2,8 procent die eerder werd aangehouden. Ook volgend jaar is de groei 1,7 procent en 1,9 procent in 2024. Die ramingen lagen in maart nog op respectievelijk 2,2 en 2,0 procent.

Hoewel de renteverhoging van 75 basispunten werd verwacht en dus sterk was ingeprijsd, sprak marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wel van een grote test voor de Amerikaanse aandelenmarkten, aangezien die onder enorme verkoopdruk staat, terwijl macro-data erop wijzen dat de situatie op het punt staat veel erger te worden.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de hypotheekaanvragen in de VS vorige week zijn gestegen met 6,6 procent. De marktindex steeg van 288,4 naar 307,4.

De Amerikaanse importprijzen zijn in mei licht gestegen met 0,6 procent, terwijl de exportprijzen stegen met 2,8 procent.

De index van de Federal Reserve van New York voor de industrie in de regio New York is in juni hersteld van de dip in mei. De index herstelde tot 1,2 negatief, van 11,6 negatief vorige maand.

De detailhandelsverkopen zijn in mei op maandbasis gedaald met 0,3 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging van 8,1 procent.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in april op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 1,2 procent en 16,6 procent.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in juni verder gedaald. De index daalde van 69 in mei naar 67 in juni.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 3,62 procent, lager op 115,31 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de woningbouw en bouwvergunningen in mei, de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed index van juni.

Bedrijfsnieuws

Halfgeleider- en smartphonetechnologiebedrijf Qualcomm hoeft van het Europese Hof van Justitie een boete van 1 miljard euro vanwege misbruik van zijn marktpositie in LTE baseband chipsets niet te betalen. Het aandeel noteerde bijna 1,0 procent hoger.

Bestedingen van bedrijven en consumenten in het metaversum zouden in 2030 kunnen oplopen tot 5 biljoen dollar, schrijft McKinsey. Daarvan zou de helf uit e-commerce-handel bestaan.

Cryptoplatform Celsius heeft juridische hulp ingehuurd om te adviseren over zijn toenemende financiële problemen, melden bronnen aan The Wall Street Journal.

Coinbase, dat gisteren aankondigde flink in het personeelsbestand te gaan snijden, steeg circa 7,8 procent. Microstrategy won bijna 10,0 procent.

S&P 500 index 3.789,99 (+1,5%)

Dow Jones index 30.668,53 (+1,0%)

Nasdaq Composite 11.099,15 (+2,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend hoger.

Nikkei 225 26.627,28 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.313,53 (+0,3%)

Hang Seng 21.223,21 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0438. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0445 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0401 op de borden.

USD/JPY Yen 134,39

EUR/USD Euro 1,0438

EUR/JPY Yen 140,26

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Mei (Jap)

06:30 Werkloosheid - Mei (NL)

11:00 Arbeidskosten - Eerste kwartaal (eur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Mei (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Kroger - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Adobe - Cijfers tweede kwartaal (VS)