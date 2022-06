Wall Street hoger gesloten na forse renteverhoging Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nadat de Fed de belangrijkste rente verhoogde met 75 basispunten, de sterkste verhoging sinds 1994.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,5 procent tot 3.789,92 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 30.668,13 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent hoger op 11.099,15 punten.



De handelsdag stond woensdag volledig in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank verhoogde conform de verwachting de federal funds rate met 75 basispunten tot een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell zei tijdens de toelichting op het besluit dat ook voor de beleidsvergadering voor juli een renteverhoging met 50 of 75 basispunten op tafel ligt. Hij benadrukte evenwel dat een verhoging met 75 basispunten geen gewoonte zal worden.

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, aan het eind van 2022 en 2023 op een mediaan van respectievelijk 3,4 procent en 3,8 procent. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 2,8 procent naar nu 3,4 procent.

De inflatie wordt voor 2022 geraamd op 5,2 procent, terwijl voor 2023 en 2024 wordt gerekend op een inflatie van respectievelijk 2,6 procent en 2,2 procent.

De Amerikaanse economie groei dit jaar volgens de Fed met 1,7 procent. Dat is een flinke neerwaartse bijstelling van de 2,8 procent die eerder werd aangehouden. Ook volgend jaar is de groei 1,7 procent en 1,9 procent in 2024. Die ramingen lagen in maart nog op respectievelijk 2,2 en 2,0 procent.

Hoewel de renteverhoging van 75 basispunten werd verwacht en dus sterk was ingeprijsd, sprak marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wel van een grote test voor de Amerikaanse aandelenmarkten, aangezien die onder enorme verkoopdruk staat, terwijl macro-data erop wijzen dat de situatie op het punt staat veel erger te worden.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de hypotheekaanvragen in de VS vorige week zijn gestegen met 6,6 procent. De marktindex steeg van 288,4 naar 307,4.

De Amerikaanse importprijzen zijn in mei licht gestegen met 0,6 procent, terwijl de exportprijzen stegen met 2,8 procent.

De index van de Federal Reserve van New York voor de industrie in de regio New York is in juni hersteld van de dip in mei. De index herstelde tot 1,2 negatief, van 11,6 negatief vorige maand.

De detailhandelsverkopen zijn in mei op maandbasis gedaald met 0,3 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging van 8,1 procent.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in april op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 1,2 procent en 16,6 procent.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in juni verder gedaald. De index daalde van 69 in mei naar 67 in juni.

De euro/dollar noteerde op 1,0445. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,0415 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0414 op de borden.



De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 3,62 procent, lager op 115,31 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de woningbouw en bouwvergunningen in mei, de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed index van juni.

Bedrijfsnieuws

Halfgeleider- en smartphonetechnologiebedrijf Qualcomm hoeft van het Europese Hof van Justitie een boete van 1 miljard euro vanwege misbruik van zijn marktpositie in LTE baseband chipsets niet te betalen. Het aandeel noteerde bijna 1,0 procent hoger.

Bestedingen van bedrijven en consumenten in het metaversum zouden in 2030 kunnen oplopen tot 5 biljoen dollar, schrijft McKinsey. Daarvan zou de helf uit e-commerce-handel bestaan.

Cryptoplatform Celsius heeft juridische hulp ingehuurd om te adviseren over zijn toenemende financiële problemen, melden bronnen aan The Wall Street Journal.

Coinbase, dat gisteren aankondigde flink in het personeelsbestand te gaan snijden, steeg circa 7,8 procent. Microstrategy won bijna 10,0 procent.