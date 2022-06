Beursblik: forward guidance Fed op het spel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De renteverhoging van 75 basispunten door de Amerikaanse Federal Reserve is geen verrassing, "na het perslek van maandagavond", maar is wellicht wel een aanslag op de effectiviteit van de forward guidance van de centrale bank. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdagavond in een reactie tegen ABM Financial News. Verder liet voorzitter Jerome Powell weten dat er in juli weer een verhoging komt, en dat het dan opnieuw gaat om een verhoging met 50 of 75 basispunten. "Ik denk dat 75 basispunten wel de effectiviteit van forward guidance ondermijnt, maar voor de Fed was het een keuze tussen geloofwaardigheid van de forward guidance en geloofwaardigheid als inflatiebestrijder. Het laatste heeft duidelijk de doorslag gegeven", aldus Marey. De euro/dollar handelde na het rentebesluit op 1,0434. Bron: ABM Financial News

