Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 10 juni zijn gestegen met 2,0 miljoen vaten tot 418,7 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 0,7 miljoen vaten tot 217,5 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel stegen ook met 0,7 miljoen vaten, tot 109,7 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 93,7 procent. Dat was een week eerder nog 94,2 procent.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) zei woensdag in zijn maandelijkse rapport te verwachten dat de vraag naar olie volgend jaar vooral door meer vraag vanuit China boven het niveau van voor de corona-uitbraak zal uitkomen.

De vraag uit China zal in 2023 volgens het IEA met 930.000 vaten per dag stijgen. De mondiale vraag naar olie stijgt vermoedelijk met 2,2 miljoen vaten naar 101,6 miljoen vaten.

Het IEA verwacht dat de groei aan de aanbodzijde juist vertraagt, waardoor in 2023 een tekort van 500.000 vaten per dag dreigt. De productie zal volgend jaar volgens het agentschap met 1,3 miljoen vaten per dag stijgen naar 101,1 miljoen vaten.

Voor dit jaar bleef de raming voor de vraag naar olie intact op 99,4 miljoen vaten per dag. Voor de uitbraak van de pandemie in 2019 was dit 100,4 miljoen vaten per dag.

Voor de productie voor dit jaar ging de raming met 600.000 vaten olie omhoog naar 99,8 miljoen vaten en dat impliceert een overschot van 400.000 vaten per dag.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 3,62 procent, lager op 115,31 dollar op de New York Mercantile Exchange.