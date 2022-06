Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag in aanloop naar het Fed-rentebesluit hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,1 procent tot 3.773,66 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 30.544,77 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent hoger op 11.019,15 punten.



De Fed zal om 20.00 CET zijn rentebesluit publiceren, waarbij de verwachting is toegenomen dat de centrale bank de rente harder zal verhogen dan eerder werd aangenomen. Beleggers verwachten dat de Fed de rente zal verhogen met 0,75 procentpunt, de grootste stijging sinds 1994.

"De financiële markten rillen in anticipatie op agressievere rentebewegingen en naarmate de klok verder tikt richting het besluit zullen de zenuwen op en neer schommelen", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

"De verwachting is gestegen dat de centrale bank hard op de rem zal trappen met een verhoging van 0,75 procent om te voorkomen dat de prijsstijgingen uit de hand lopen", zei Streeter. "De zorg blijft bestaan dat een agressievere houding van de Fed ervoor zal zorgen dat de groei achteruitgaat en een recessie kan veroorzaken, met nare gevolgen voor de wereldwijde groei", voegde zij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de hypotheekaanvragen in de VS vorige week zijn gestegen met 6,6 procent. De marktindex steeg van 288,4 naar 307,4.

De Amerikaanse importprijzen zijn in mei licht gestegen met 0,6 procent, terwijl de exportprijzen stegen met 2,8 procent.

De index van de Federal Reserve van New York voor de industrie in de regio New York is in juni hersteld van de dip in mei. De index herstelde tot 1,2 negatief, van 11,6 negatief vorige maand.

De detailhandelsverkopen zijn in mei op maandbasis gedaald met 0,3 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging van 8,1 procent.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in april op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 1,2 procent en 16,6 procent.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in juni verder gedaald. De index daalde van 69 in mei naar 67 in juni.

De euro/dollar noteerde op 1,0395. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,0415 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0414 op de borden.



Olie noteerde woensdag tot 1,3 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de woningbouw en bouwvergunningen in mei, de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed index van juni.

Bedrijfsnieuws

Halfgeleider- en smartphonetechnologiebedrijf Qualcomm hoeft van het Europese Hof van Justitie een boete van 1 miljard euro vanwege misbruik van zijn marktpositie in LTE baseband chipsets niet te betalen. Het aandeel noteerde 0,5 procent hoger.

Bestedingen van bedrijven en consumenten in het metaversum zouden in 2030 kunnen oplopen tot 5 biljoen dollar, schrijft McKinsey. Daarvan zou de helf uit e-commerce-handel bestaan.

Cryptoplatform Celsius heeft juridische hulp ingehuurd om te adviseren over zijn toenemende financiële problemen, melden bronnen aan The Wall Street Journal.

Coinbase, dat gisteren aankondigde flink in het personeelsbestand te gaan snijden, steeg 4,9 procent. Microstrategy won 2,3 procent.