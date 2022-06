Prosus ziet operationele winst dalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus verwacht in het afgelopen boekjaar een stevige winst per aandeel te boeken, dankzij de verkoop van een miljardenbelang in Tencent, maar zonder die desinvestering zal het operationele resultaat met een dubbelcijferig percentage dalen. Dat maakte de investeerder met een notering op het Damrak woensdag nabeurs bekend. De winst per aandeel stijgt met 7,67 tot 7,99 dollar per aandeel, een toename van een slordige 170 procent, opgeteld bij de 4,59 dollar van een jaar eerder. De verkoop van het belang van 2 procent in Tencent in april vorig jaar leverde een boekwinst op van 12,3 miljard dollar. Het boekjaar 2022 van Prosus loopt van 31 maart 2021 tot 31 maart 2022. Exclusief de verkoop van Tencent-aandelen is de winst per aandeel 1,44 tot 1,69 dollar per aandeel lager dan de 3,60 dollar per aandeel in 2021, dus bijna een halvering. Gecorrigeerd voor niet-operationele posten zou de winstdaling beperkt blijven tot 0,42 à 0,63 dollar, ofwel een daling met 14 tot 21 procent. Dit is het cijfer dat volgens Prosus de beste weergave is van de ontwikkelingen binnen het bedrijf. De winstdaling komt vooral door aanhoudende investeringen in ecommerce en een lagere bijdrage aan de winst van Tencent, nu dat belang met 2 procent is verlaagd. Ook de financieringskosten stijgen, aldus Prosus. Op 27 juni geeft Prosus meer details in zijn jaarverslag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.