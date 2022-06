Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nadat de Europese Centrale Bank de aandacht trok met een spoedvergadering en de markten nu wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,4 procent tot 413,10 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,4 procent op 13.485,29 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,4 procent op 6.030,13 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,2 procent hoger op 7.273,41 punten.

De ECB zei na een spoedvergadering de zuidelijke landen in de eurozone te hulp te schieten door zijn aflopende opgekochte obligaties flexibel te gaan herinvesteren om zo de rentespreads in de eurozone onder controle te houden.

De afgelopen dagen liepen de spreads tussen bijvoorbeeld de Duitse Bund en de tienjaarsrente in de zuidelijke lidstaten van de eurozone hard op. De Italiaanse rente steeg daarbij tot boven de 4 procent.

Ook zal er met spoed een instrument worden voorgesteld dat het uit de pas lopen van de rentes moet voorkomen.

Hoewel de leden van de ECB het niet eens konden worden over enige tastbare actie, noemde econoom Carsten Brzeski de spoedvergadering minder dan een week na een officiële vergadering een duidelijk teken dat de zorgen bij de centrale bank oplopen.

"Er staat eigenlijk weinig in dat persbericht van de ECB. Ze zouden de aflopende obligaties in het PEPP-programma flexibel herinvesteren, maar dat wisten we eigenlijk al. Voor een ander instrument is er nog niets concreets gezegd. Maar misschien is hiermee al het belangrijkste gebeurd. Gewoon aankondigen dat er iets kan volgen als het nodig is, kan ook al een grote impact hebben", voegde econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen toe.

De Federal Reserve kondigt vanavond vermoedelijk een renteverhoging van 75 basispunten aan.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de inflatie in Frankrijk in mei verder is gestegen.

De industriële productie in de eurozone is in april licht gestegen, maar bleef nog wel onder het niveau van een jaar eerder. Verder kende de eurozone in april een handelstekort. De export steeg, maar veel minder hard dan de import. De invoer van energie kostte veel meer.

De euro/dollar noteerde op 1,0401. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0415 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0414 op de borden.

Olie werd woensdag tot 0,5 procent goedkoper, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Clariant heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet uit voortgezette activiteiten zien stijgen. Het aandeel sloot 1,0 procent hoger.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van bijna 5,0 procent. AXA steeg circa 3,0 procent. Danone verloor daarentegen 0,4 procent, terwijl Totalenergies 0,7 procent daalde. In Amsterdam verloor Shell een procent.

In Frankfurt won Delivery Hero ruim 8,5 procent, Hellofresh en Continental stegen ruim 3,0 procent. Siemens Healthineers daalde circa 6,5 procent.

In Amsterdam steeg Besi 6,0 procent, nadat de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie tijdens een beleggersdag positiever gestemd bleek en zijn margedoelstellingen voor 2025 iets aanscherpte.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent hoger op 3.766,93 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,5 procent in het groen.