Neways half juli van de beurs

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De notering en de handel in aandelen Neways zal half juli worden beëindigd. Dit meldden Neways en koper Infestos woensdag nabeurs in een gemeenschappelijk persbericht. Neways is vrijwel volledig in handen van Infestos van Bernard ten Doeschot. In een poging de resterende 2 procent aandelen ook in handen te krijgen, start Infestos een uitrookprocedure. De laatste handelsdag in het aandeel Neways zal op 15 juli 2022 zijn, wat betekent dat Neways per 18 juli niet meer genoteerd is. Bron: ABM Financial News

