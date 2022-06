Update: Besi iets optimistischer gestemd

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft tijdens een beleggersdag de margedoelstellingen voor 2025 iets aangescherpt. Dit bleek voorbeurs.

Het bedrijf uit Duiven rekent nog altijd op een omzet van meer dan 1 miljard euro in 2025, maar lijkt daar gezien de presentatie iets meer vertrouwen in te hebben gekregen. Daarnaast rekent Besi nu op een brutomarge tussen 58 en 62 procent in plaats van 57 tot 62 procent. De nettomarge zal vermoedelijk 35 tot 40 procent bedragen in plaats van de eerder gemelde 30 tot 35 procent.

Over hybrid bonding zei Besi dat het niet de vraag is of dit een succes wordt, maar wanneer en hoe groot het succes zal zijn. Besi schat het marktpotentieel inmiddels hoger in dan voorheen.

In de eerste drie maanden van dit jaar was de totale orderinstroom van Besi 205 miljoen euro. Er was minder vraag voor het hoogste segment smartphones. En ook Chinese klanten van Besi waren wat rustiger.

Woensdag zei Besi dat de groei in de tweede jaarhelft is doorgezet. Wel rekent het op tegenwind voor de orderinstroom op korte termijn, nog altijd door zwakte in China en minder vraag in het hoogste segment smartphones, maar ook door geopolitieke conflicten.

Toch zal er stevig geïnvesteerd blijven worden in de halfgeleiderindustrie, aldus Besi, dat wijst op cijfers van VLSI, die aangeven dat de investeringen dit jaar met 23 procent stijgen. Dat is wel minder dan de plus van 37 procent in 2021, maar veel meer dan in de jaren daarvoor. TSMC, Samsung en Intel nemen het leeuwendeel van deze investeringen voor hun rekening volgens VLSI.

Het aandeel Besi stijgt woensdagmiddag op een groen Damrak 5,8 procent.