'ECB koopt tijd'

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank lijkt woensdag met een verrassende ingelaste beleidsvergadering tijd te hebben gekocht, door een nieuw instrument aan te kondigen dat fragmentatie van de markt moet tegengaan.

Marco-strateeg Bas van Geffen van Rabobank zei tegen ABM Financial News "overrompeld" te zijn door de spoedvergadering.

Doordat de markt en de media dit breed oppikten, werd de ECB ook gedwongen "met iets concreets te komen", denkt hij. "De marktverwachtingen waren hooggespannen."

Het flexibel herinvesteren van aflopende obligaties onder het PEPP, is volgens Van Geffen niet heel nieuw. En het kent de nodige beperkingen. "Dat was te weinig om de markt gerust te stellen", denkt hij.

Daarom kondigde de ECB ook een mandaat aan om versneld met een nieuw ' anti-fragmentatie'-instrument te komen, dat moet voorkomen dat de renteverschillen tussen de verschillende eurolanden te ver oplopen.

Het geven van een mandaat is een "heel duidelijk signaal dat er snel iets aankomt, naar verwachting in juli", denkt de analist van Rabobank. Vermoedelijk was er binnen de beleidsraad nu nog geen overeenstemming.

"Het is voor de ECB vermoedelijk ook nog niet duidelijk wat ze exact willen doen, en het is dus ook voor de markt koffiedik kijken", aldus de Rabobank over het nieuwe instrument waarover de ECB in het persbericht sprak.

Van Geffen denkt zelf in de richting van gesteriliseerde aankopen, zoals in het verleden onder het Securities Markets Programme gebeurde. "Dus een soort QE, maar dan in combinatie met verkrappende programma’s aan de andere kant", aldus de analist.

Van Geffen merkt op dat de ECB nu naast een inflatiedoelstelling ook een fragmentatiedoelstelling heeft, en dat maakt het beleid een stuk complexer voor de centrale bank.

Rabobank denkt dat wat er vandaag is aangekondigd, voorlopig even genoeg is. "Je weet niet met welk instrument ze komen en door de markt nu te testen, dwing je de ECB om met een zwaarder instrument te komen", aldus Van Geffen. Tegen de ECB ingaan, is dan ook vrij risicovol, denkt hij.

De euro/dollar handelde woensdagmiddag op 1,0416. De Duitse Bund daalt woensdagmiddag 15 basispunten naar 1,604 procent en de Italiaanse variant gaat zelfs 38 basispunten lager tot 3,787 procent.