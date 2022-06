ECB schiet zuidelijke landen te hulp Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal zijn aflopende opgekochte obligaties flexibel herinvesteren om zo de rentespreads in de eurozone onder controle te houden. Dit is de uitkomst van de ingelaste vergadering van de ECB op woensdag. De afgelopen dagen liepen de spreads tussen bijvoorbeeld de Duitse Bund en de tienjaarsrente in de zuidelijke lidstaten van de eurozone hard op. De Italiaanse rente steeg daarbij tot boven de 4 procent. Door aflopende obligaties gericht te herinvesteren, vooral in obligaties uit landen waar de risicoopslagen op de rente te ver doorschieten, zal de ECB proberen die spreads onder controle te houden. Ook zal er met spoed een instrument worden voorgesteld dat het uit de pas lopen van de rentes moet voorkomen. De Duitse Bund daalt woensdagmiddag 13 basispunten naar 1,623 procent en de Italiaanse variant gaat zelfs 35 basispunten lager tot 3,823 procent. Bron: ABM Financial News

