Beursblik: ING kan verrassen na behoudende beleggersdag

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft op zijn beleggersdag afgelopen maandag solide doelen gepresenteerd, die geloofwaardig maken dat de bank zijn rendement op vermogen tot meer dan 12 procent kan tillen, en de bank zou wel eens kunnen verrassen op het vlak van de groei. Dat stelde Bank of America woensdag in een rapport. Daarmee zou de bank tot een selecte groep Europese banken toetreden. Een belangrijk onderdeel was de toezegging dat het overtollige kapitaal in de komende jaren in gelijke tranches wordt uitgekeerd, zodat beleggers nu beter zicht hebben op hoe snel het surplus aan eigen vermogen hun kant op zal komen. De analisten denken dat ING bij de halfjaarcijfers een extra uitkering of een aandeleninkoop zal aankondigen en rekenen op 20 miljard euro kapitaalteruggave tot en met 2025. Dat is meer dan de helft van de marktkapitalisatie van de bank. Bank of America merkt op dat de bescheiden verwachtingen voor de inkomstengroei zijn gebaseerd op behoudende aannames, bijvoorbeeld voor de vijfjarige euroswaprente. Daar gaat ING uit van 0,8 tot 1,0 procent, terwijl deze rente nu boven 2 procent staat. Dit biedt een gezond opwaarts potentieel. Ook andere aannames zijn volgens de zakenbank aan de voorzichtige kant. Het kostendoel van 50 tot 52 procent van de inkomsten is ambitieus, maar haalbaar, omdat het vertrek van ING uit sommige markten besparingen op blijft leveren. De analisten denken dat ING nog andere landen in West-Europa zou kunnen verlaten om de kostendoelstelling te halen. Bank of America besloot het koopadvies en het koersdoel van 15,20 euro te laten staan, wat een opwaarts potentieel van 60 procent biedt. Het aandeel is aantrekkelijk gewaardeerd met een gemiddeld rendement aan dividend en aandeleninkopen van 15 procent per jaar bij de huidige koers. Bron: ABM Financial News

