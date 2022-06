Qualcomm hoeft Europese boete niet te betalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halfgeleider- en smartphonetechnologiebedrijf Qualcomm hoeft van het Europese Hof van Justitie een boete van 1 miljard euro vanwege misbruik van zijn marktpositie in LTE baseband chipsets niet te betalen. Dit maakte het Hof woensdag bekend. De boete werd in januari 2018 door de Europese Commissie aan Qualcomm opgelegd, omdat het bedrijf concurrenten ervan weerhield de markt te betreden door Apple, een grote klant, 'significante betalingen' te doen om niet bij één van deze rivalen te kopen. Apple zou voor zijn iPhone en iPad exclusief gebruik maken van de chips van Qualcomm. Dergelijke afspraken zijn verboden volgens de mededingingsregels van de EU. Volgens het Hof is in de procedure die tot de veroordeling door de EC leidde, sprake van onregelmatigheden. Hierdoor kon Qualcomm zich niet goed verdedigen tegen de beschuldigingen. Het bedrijf uit San Diego ging destijds direct in beroep tegen de uitspraak van de EC. Bron: ABM Financial News

