Futures Wall Street wijzen omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,6 procent in het groen. Er is een toenemende verwachting dat de centrale bank de rente sterker zal verhogen dan eerder werd gehint. Details over de nieuwe plannen van de Fed om de inflatie omlaag te drukken door krapper monetair beleid volgen vanavond. Beleggers rekenen inmiddels op een verhoging van de rente met 75 basispunten, in plaats van met 50 basispunten. In 1994 gebeurde dat voor het laatst. "Financiele markten huiveren in afwachting van agressievere rentestappen, en de nervositeit zal wel aanhouden terwijl de klok tot de belangrijke rentevergadering van de Fed wegtikt", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. Beleggers vrezen dat de Fed mogelijk zo hard op de rem zal trappen, dat een economische recessie het gevolg is, nu de inflatie aanhoudend ver boven het gewenste niveau staat. In Europa leidden aandelen van banken en verzekeraars de koersstijgingen. Italiaanse banken, die veel Italiaanse staatsleningen bezitten, hadden last van de koersdalingen van die obligaties, maar herstellen woensdag relatief sterk. De Italiaanse tienjaarsrente daalde dan ook flink, tot onder de 4 procent, na een ingelaste vergadering van de Europese Centrale Bank. De euro/dollar steeg hierop en noteerde op 1,0484. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0416 op de borden. De ECB lastte woensdag een extra vergadering in na alle onrust op de obligatiemarkten. Dat steunt de euro "omdat de ECB mogelijk maatregelen aankondigt om de oplopende risico-opslagen op staatsleningen uit de periferie van de eurozone te verminderen", stelde Simon Harvey van Forex. Met name landen met hoge staatsschuld zoals Italië worden als risicovoller gezien door beleggers. Cryptovaluta bleven kelderen. Bitcoin daalde 7 procent to 20.413 dollar. De olieprijs daalde ook. Een juli-future West Texas Intermediate daalde 1,2 procent tot 117,42 dollar, terwijl een augustus-future Brent 1,1 procent goedkoper werd op 119,78 dollar. De vraag naar olie zal vooral door meer vraag vanuit China volgend jaar boven het niveau van voor de corona-uitbraak uitkomen, zo verwacht het Internationaal Energieagentschap. Bedrijfsnieuws Bestedingen van bedrijven en consumenten in het metaversum zouden in 2030 kunnen oplopen tot 5 biljoen dollar, schrijft McKinsey. Daarvan zou de helf uit e-commerce-handel bestaan. Cryptoplatform Celsius heeft juridische hulp ingehuurd om te adviseren over zijn toenemende financiële problemen, melden bronnen aan The Wall Street Journal. Coinbase, dat gisteren aankondigde flink in het personeelsbestand te gaan snijden, lijkt ruim 5 procent lager te gaan openen. De openingsindicatie voor Microstrategy is een verlies van 7 procent. Slotstanden Wall Street eindigde dinsdag verdeeld. De S&P 500 sloot 0,38 procent lager op 3,7235,48 punten en de Dow Jones-index verloor 0,50 procent tot 30.364,83 punten, maar technologie-index Nasdaq eindigde met een kleine plus van 0,18 procent op 10.828,35 punten. Bron: ABM Financial News

