Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond, maar ook een verklaring van de Europese Centrale Bank na afloop van een vandaag ingelaste vergadering die belegd wordt vanwege de onrust op de Europese obligatiemarkt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 1,0 procent op 411,60 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 1,5 procent op 13.450,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,0 procent met een stand van 6.011,43 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 1,4 procent naar 7.285,49 punten.

Mogelijk zal de ECB besluiten de geplande renteverhoging van volgende maand naar voren te halen, nu de rentes op de obligaties hard oplopen en de Fed ver voorloopt op het beleid van de ECB”, aldus Justin Blekemolen, beleggingsspecialist van Lynx.

In reactie daarop daalden de rentes in Europa, vooral in de zuidelijke periferie. Zo schoot de Italiaanse tienjaarsrente weer onder 4,0 procent. De Duitse Bund maakte een pas op de plaats.

De markt is verder in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Fed vanavond. Dat de rente omhoog gaat, dat lijkt zeker, maar de vraag is met hoeveel.

Aanvankelijk leek er een verhoging met 50 basispunten te komen, maar na een tegenvallend inflatiecijfer afgelopen vrijdag is de kans op een verhoging met 75 basispunten flink gestegen. De CME FedWatch Tool schat de kans op een verhoging met 75 punten op bijna 97 procent.

In Frankrijk bleek de inflatie in mei verder gestegen.

De industriële productie in de eurozone is in april licht gestegen, maar bleef nog wel onder het niveau van een jaar eerder. Verder kende de eurozone in april een handelstekort. De export steeg, maar veel minder hard dan de import. De invoer van energie kostte veel meer.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten aardig wat macro-economische data naar buiten, om te beginnen met de detailhandelsverkopen over mei, gevolgd door de importprijzen, de Empire State-inde, het vertrouwen van de huizenbouwers, de bedrijfsvoorraden en de wekelijkse olievoorraden.



De olieprijs noteerde woensdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het rood op 117,75 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 120,04 dollar werd betaald, een daling van 1,0 procent.

De vraag naar olie zal vooral door meer vraag vanuit China volgend jaar boven het niveau van voor de corona-uitbraak uitkomen. Dit verwacht het Internationaal Energieagentschap in zijn nieuwe maandrapport.

De euro/dollar noteerde op 1,0482. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0476 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0416 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Clariant heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet uit voortgezette activiteiten zien stijgen. Het aandeel noteerde X procent .

In Parijs en Frankfurt was de sfeer gedecideerd met koersdalingen die sterk in de minderheid waren. Op beide beurzen noteerden van de veertig hoofdaandelen er meer dan twintig een koerswinst van meer dan 1 procent. Populair waren de financials.

In Amsterdam wonnen de aandelenkoersen Aegon en ING meer dan 3 procent en Brussel gingen die van Ageas en KBC aan de leiding met winsten van ruim 4 procent. De koers van het aandeel AXA was een uitblinker in Parijs, van Munich Re op de Duitse beurs.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het groen.

De S&P 500 sloot dinsdag 0,4 procent lager op 3.7235,48 punten en de Dow Jones-index verloor 0,5 procent tot 30.364,83 punten, maar technologie-index Nasdaq eindigde met een plus van 0,2 procent op 10.828,35 punten.