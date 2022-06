Valuta: euro en dollar wachten gespannen af

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,05 dollar, nadat bekend werd dat de Europese Centrale Bank vandaag een extra, niet geplande vergadering belegt om de marktomstandigheden en de recente verkoopgolf van Europese staatsobligaties te bespreken.

"De vergadering van de ECB voor vandaag is gepland vanaf 11.00 uur en zou naar verwachting twee uur in beslag nemen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Het punt is dat het verschil tussen de lange rente van Duitsland en Italië onderhand is opgelopen naar 220 basispunten. Kan de ECB het zich intern permitteren enerzijds de rente te verhogen en anderzijds monetair te blijven ondersteunen? Dat is een zeer belangrijke en ook zeer principiële kwestie", aldus Mevissen.

De Italiaanse tienjaarsrente daalde wel flink, tot onder de 4 procent, nadat bekend werd dat de ECB vandaag vergadert

Voor wat betreft het rentebesluit van de Federal Reserve hoeft de markt zich niet te veel zorgen meer te maken. "Wij houden het voor vanavond op een verhoging met 50 basispunten, maar er zijn marktpartijen die 75 hebben staan en enkelen zelfs 100", aldus Mevissen, die woensdag aangaf dat Rabobank voor de euro een ondergrens ziet van 1,03 dollar. "Ook voor de ECB, omdat een lagere euro ten opzichte van de dollar nu eenmaal inflatie-import betekent, gezien de olieprijs, die in dollars moet worden afgerekend."

Na vandaag verschuift wat Mevissen betreft de aandacht naar het rentebesluit van de Bank of England, dat donderdag valt.

In Frankrijk bleek de inflatie in mei verder gestegen.

De industriële productie in de eurozone is in april licht gestegen, maar bleef nog wel onder het niveau van een jaar eerder. Verder kende de eurozone in april een handelstekort. De export steeg, maar veel minder hard dan de import. De invoer van energie kostte veel meer.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten aardig wat macro-economische data naar buiten, om te beginnen met de detailhandelsverkopen over mei, gevolgd door de importprijzen, de Empire State-inde, het vertrouwen van de huizenbouwers, de bedrijfsvoorraden en de wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde woensdag 0,7 procent hoger op 1,0493 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8684 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,7 procent en noteerde op 1,2084 dollar.