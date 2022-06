Handelstekort eurozone door dure energie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De eurozone kende in april door de hoge energieprijzen opnieuw een flink handelstekort. Dat bleek woensdag uit cijfers van Eurostat. De export van goederen uit de eurozone bedroeg 224 miljard euro, wat 12,6 procent meer is dan in april 2021. De importen stegen echter veel harder, met 39,4 procent tot 256,4 miljard euro. Daardoor sloeg het handelsoverschot van 14,9 miljard euro in april 2021 om in een tekort van 32,4 miljard euro in april van dit jaar.



De import van energie liet een stijging van 164,4 procent zien door de hoge prijzen van dit moment. Bron: ABM Financial News

