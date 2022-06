'Aperam bood te weinig voor Acerinox' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft een te laag indicatief bod uitgebracht op Acerinox. Dit stelde topman Rafael Miranda van Acerinox woensdag tijdens een persconferentie in Madrid, aldus persbureau Bloomberg. Eerder deze maand bevestigde Aperam mediaberichten dat het werkte aan een combinatie met Acerinox. Kort daarna liet de Spaanse staalgigant weten de gesprekken met Aperam te hebben beëindigd. Zakenbank Jefferies vond het een logische poging, maar wees ook op de toezichthouders, vooral die in Brussel. Als Acerinox en Aperam samengaan, dan wordt er in Europa een speler gecreëerd met een capaciteit van 2,3 miljoen ton. Dat is veel meer dan de 1,4 miljoen ton die de huidige marktleider Outokumpu heeft. "Dat zal de alarmbellen bij de Europese Commissie doen afgaan", waarschuwde Jefferies. Ook was goedkeuring door de familie Mittal, die circa 40 procent van Aperam in bezit heeft, en de Spaanse familie March, die via een investeringsvehikel een belang heeft van 18 procent in Acerinox, nodig voor groen licht voor een combinatie. Bron: ABM Financial News

