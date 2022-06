AEX houdt winst vast en vindt daarbij steun van de financials Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft de winsten in de loop van de ochtend weten vast te houden. De AEX noteerde rond elf uur 0,6 procent hoger op 656,45 punten. De markt is in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond. Dat de rente omhoog gaat, dat lijkt zeker, maar de vraag is met hoeveel. Aanvankelijk leek er een verhoging met 50 basispunten te komen, maar na een tegenvallend inflatiecijfer afgelopen vrijdag is de kans op een verhoging met 75 basispunten flink gestegen. De CME FedWatch Tool schat de kans op een verhoging met 75 punten op bijna 99 procent. Deutsche Bank verwacht vanavond een verhoging met 75 punten en in juli nog een van die omvang. De meeste aandacht werd vanochtend echter getrokken door de Europese Centrale Bank, na het inlassen van een extra vergadering. "De raad van bestuur zal woensdag een ad-hoc vergadering houden om de huidige marktomstandigheden te bespreken", liet een woordvoerder aan ABM Financial News weten. De rentes daalden op deze berichtgeving direct, vooral in de Europese periferie. Zo liep de Italiaanse tienjaarsrente met 22 basispunten terug tot onder de 4 procent. De Duitse Bund steeg fractioneel. Dit was volgens econoom Jim Reid van Deutsche Bank ook wel nodig, gezien de stijging van de spread. De euro/dollar herstelde en handelde op 1,0487. Olie werd een half procent goedkoper. De vraag naar olie zal in 2023, vooral door meer vraag vanuit China, boven het niveau van voor de corona-uitbraak uitkomen, zo bleek uit het maandrapport van het IEA. Later vanmiddag volgen nog de Amerikaanse olievoorraden. Stijgers en dalers Koplopers in de AEX waren de financials. Aegon steeg 3,3 procent en ING won 3,0 procent. ING kreeg vandaag koersdoelverhogingen van RBC en UBS, nadat Credit Suisse en Kepler Cheuvreux dit dinsdag al deden, volgend op de beleggersdag van maandag. Besi, dat vandaag een beleggersdag houdt, won 3,1 procent. Slechts een handjevol aandelen noteerde in het rood. Het verlies van Shell liep terug naar 0,4 procent en met 1,4 procent was IMCD de sterkste daler. In de AMX steeg Inpost 4,4 procent en won ABN AMRO 3,6 procent. OCI presenteerde een nieuw investeringsplan voor groene ammoniak in de haven van Rotterdam en verloor 1,3 procent. Air France-KLM verloor 2,9 procent. Bij de smallcaps ging Wereldhave 1,7 procent hoger en won Nedap 1,4 procent. Vivoryon daalde 2,7 procent na publicatie van de jaarcijfers en Azerion leverde 2,5 procent in. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.