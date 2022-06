IEA verwacht volgend jaar meer vraag naar olie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie zal vooral door meer vraag vanuit China volgend jaar boven het niveau van voor de corona-uitbraak uitkomen. Dit verwacht het Internationaal Energieagentschap in zijn nieuwe maandrapport. De vraag uit China zal in 2023 volgens het IEA met 930.000 vaten per dag stijgen. De mondiale vraag naar olie stijgt vermoedelijk met 2,2 miljoen vaten naar 101,6 miljoen vaten. Het IEA verwacht dat de groei aan de aanbodzijde juist vertraagt, waardoor in 2023 een tekort van 500.000 vaten per dag dreigt. De productie zal volgend jaar volgens het agentschap met 1,3 miljoen vaten per dag stijgen naar 101,1 miljoen vaten. Voor OPEC+ verwacht het IEA een daling van de dagproductie met 500.000 vaten in 2023 naar 51,1 miljoen vaten, terwijl buiten dit kartel om de productie naar verwachting stijgt met 1,8 miljoen vaten per dag naar 50 miljoen vaten. Voor dit jaar blijft de raming voor de vraag naar olie intact op 99,4 miljoen vaten per dag. Voor de uitbraak van de pandemie in 2019 was dit 100,4 miljoen vaten per dag. Voor de productie voor dit jaar gaat de raming met 600.000 vaten olie omhoog naar 99,8 miljoen vaten en dat impliceert een overschot van 400.000 vaten per dag. Bron: ABM Financial News

