Meer omzet voor Clariant

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Clariant heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet uit voortgezette activiteiten zien stijgen. Dit maakte het Zwitserse speciaalchemiebedrijf woensdag bekend. Over de eerste drie maanden van dit jaar steeg de omzet op jaarbasis met 26 procent naar 1,3 miljard frank en de EBITDA met 27 procent naar 220 miljoen frank met een onderliggende marge van 18,9 procent. Outlook Voor het tweede kwartaal van dit jaar verwacht Clariant een aanhoudend sterke omzetgroei, waaraan alle divisies bijdragen. Voor heel 2022 liet het bedrijf hetzelfde geluid horen, vooral op basis van een sterk eerste halfjaar, maar benadrukte ook kwesties als corona, de oorlog in Oekraïne, stagnatie in Rusland, een rem op de mondiale economie en een tanende consumentenvraag in de tweede jaarhelft. Het bedrijf uit Muttenz stelde beter dan de markt te willen presteren om zo een hogere winstgevendheid te bereiken. Clariant bevestigde woensdag de doelstellingen tot en met 2025 en mikt voor de komende jaren op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 4 tot 6 procent en een EBITDA-marge van 19 tot 21 procent. Dit moet worden gerealiseerd door innovatie, regionale uitbreidingen en aanvullende overnames. De conversie van de vrije kasstroom moet circa 40 procent zijn. Bron: ABM Financial News

