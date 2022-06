ECB last vandaag extra vergadering in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal later vandaag een extra vergadering houden. Dit bevestigde een woordvoerder van de centrale bank, nadat diverse media melding maakten van de bijeenkomst. "De raad van bestuur zal woensdag een ad-hoc vergadering houden om de huidige marktomstandigheden te bespreken", liet de woordvoerder aan ABM Financial News weten. Volgens de mediaberichtgeving zou de ECB de recente verkoopgolf in staatsobligaties in de muntunie op de agenda hebben gezet. Met het vooruitzicht van deze extra vergadering liep de euro op naar 1,0481 van 1,0441 dollar woensdagochtend om 05.00 uur. Bron: ABM Financial News

