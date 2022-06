Adyen en ING koplopers in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals voorzien, met winst gestart. In aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve en een extra ingelaste vergadering van de Europese Centrale Bank, steeg de AEX 0,4 procent naar 655,52 punten. Vrijwel alle aandelen gingen hoger. Adyen en ING waren koplopers met winsten van ruim 2,5 procent. Alleen Wolters Kluwer en Shell leverden in. In de AMX was ABN AMRO de uitblinker met een koerswinst van 2,5 procent. ASR won 1,9 procent. SBM Offshore daarentegen daalde 1,2 procent. Bij de smallcaps won B&S 3,7 procent en Vivoryon steeg 1m,8 procent na cijfers. Fugro was de grootste daler met een verlies van 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

