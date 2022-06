Deutsche Bank verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 97,00 naar 90,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analyse van de bank na de winstwaarschuwing die de verf- en coatingproducent dinsdag bekendmaakte. De bank benadrukte woensdag de tegenvallende gang van zaken in het tweede kwartaal, als gevolg van de coronamaatregelen van de Chinese overheid en een trage start van het klusseizoen in Europa, maar zei de terughoudendheid van de onderneming geen heel grote verrassing te vinden. Deutsche Bank zat met de taxaties voor de EBIT al 10 procent onder de analistenconsensus. AkzoNobel waarschuwde dinsdag dat de operationele winst in het tweede kwartaal 90 miljoen euro lager zal uitvallen dan aanvankelijk voorzien. Dat is meer dan de bank verwachtte. Deutsche Bank vindt ook dat dit weer de zorg over de volatiele winstgevendheid van het bedrijf aanwakkert. Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op 70,74 euro. Bron: ABM Financial News

