Deutsche Bank verlaagt koersdoel Prosus stevig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Prosus stevig verlaagd van 125,00 naar 86,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Duitse bank. Op 27 juni komt Prosus met cijfers en Deutsche Bank verwacht dat de markt vooral zal letten op de vrije kasstroom. Nu Prosus geen dividend meer zal ontvangen van het Russische Avito, wordt het alleen nog maar meer afhankelijk van het dividend dat het belang in het Chinese Tencent oplevert, aldus analist Silvia Cuneo. De waardering van Prosus ging bij Deutsche niet alleen omlaag vanwege Avito en Tencent, maar ook vanwege de vooruitzichten voor maaltijdbezorging, merkte Cuneo op. De analist verwacht wel dat de outlook voor de divisies Payments en EdTech voor wat geruststelling zal zorgen. Het aandeel Prosus sloot dinsdag op 47,65 euro. Bron: ABM Financial News

