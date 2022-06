AEX naar verwachting in het groen richting rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag, in afwachting van het rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve, voorzichtig hoger van start.

Rond de klok van 8 uur wezen de futures op de AEX op een openingswinst van 0,8 procent.

Dinsdag openden de Europese aandelenmarkten ook hoger, na de koersdreun van maandag, maar wisten dit niet vast te houden en sloten uiteindelijk toch lager.

Dat de Fed vanavond een renteverhoging aankondigt, is geen verrassing meer. De vraag is alleen met hoeveel. Houdt de Fed het bij 50 basispunten, zoals geruime tijd werd verwacht, of was het inflatiecijfer van afgelopen vrijdag zo’n tegenvaller dat de bank toch opteert voor een verhoging met 75 basispunten.

De CME FedWatch Tool, die de laatste dagen aardig volatiel is, lijkt inmiddels rekening te houden met een verhoging van 75 basispunten.

De euro/dollar handelde vanochtend op 1,0457 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,430 procent.

In China bleken de detailhandelsverkopen gedaald, maar minder sterk dan een maand eerder. En de industriële productie steeg weer, ondanks dat economen opnieuw op een krimp hadden gerekend.

Ook in de eurozone staat de industriële productie op de rol en uit de VS komen de detailhandelsverkopen.

Olie werd bijna een half procent duurder. Vandaag volgt het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap en staan de wekelijkse olievoorraden in de VS op de agenda.

De cryptomarkten blijven onder druk, met een bitcoin die vanochtend 21.223 dollar kost.

Bedrijfsnieuws

OCI investeert in een terminal voor groene ammoniak in Rotterdam.

Vivoryon heeft in het eerste kwartaal van 2022 zoals verwacht gepresteerd, ondanks een gestegen verlies. Netto leed het bedrijf een verlies van 6,4 miljoen euro, een miljoen euro meer dan in de eerste drie maanden van 2021. Eind maart had Vivoryon nog 7,7 miljoen euro in kas. Dat was ongeveer een halvering ten opzichte van de kas eind 2021. Inmiddels is er een private plaatsing geweest, waarmee 21,0 miljoen euro is opgehaald. Daarmee denkt het bedrijf door te kunnen tot in ieder geval eind mei 2023.

RBC verhoogde het koersdoel voor ING van 12,00 naar 12,50 euro.

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor AkzoNobel van 97,00 naar 90,00 euro, na de recente winstwaarschuwing van de verfgigant. Het advies blijft Houden.

En Deutsche Bank verlaagde ook het koersdoel voor Prosus stevig, van 125,00 naar 86,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones en de S&P 500 index eindigden dinsdag 0,5 en 0,4 procent lager, op respectievelijk 30.364,83 en 3.735,48 punten. De Nasdaq steeg wel, met 0,2 procent tot 10.828,34 punten.