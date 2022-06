OCI doet investering in ammoniakterminal Rotterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI investeert in een terminal voor groene ammoniak in Rotterdam. Dit maakte de producent van kunstmest, melamine en methanol woensdag voorbeurs bekend. Het gaat in dit verband om de eerste fase in dit project en waarvoor de totale investeringsbehoefte onder de 20 miljoen dollar blijft. Met deze terminal moet tegemoet gekomen worden aan de toenemende vraag naar opslag voor groene ammoniak, met uiteindelijk een capaciteit van 1,2 miljoen ton. De faciliteit moet tevens dienst gaan doen als een soort hub. OCI heeft voor de tweede fase de basis afgerond voor een ammoniaktank die goed moet zijn om de doorvoer van meer dan 3 miljoen ton per jaar mogelijk te maken. Het bedrijf verwacht nog dit jaar met de vergunningsprocedures te beginnen. Bron: ABM Financial News

