Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 73 punten voor de Duitse DAX, een plus van 22 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 16 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, ondanks een hogere start die wees op een herstel.

De aanleiding voor de onrust op de financiële markten is volgens ING wel duidelijk. "Met de aanhoudend hoge inflatie zullen de centrale banken de geldkraan sneller dichtdraaien om de inflatie af te remmen."

Vorige week liet Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank beleggers schrikken met een waarschuwende toon, dat de rente met grotere stappen kan worden verhoogd als de inflatie zo hoog blijft.

Deze week gaat de aandacht vooral naar de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdag een monetair besluit bekendmaakt. Volgens hoofdstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis wordt er inmiddels "gewag gemaakt van een renteverhoging van 75 basispunten, alhoewel 50 basispunten ook mogelijk blijft".

IG analisten schreven dat veel banken nu op 75 basispunten rekenen en zelfs 100 basispunten erbij zou een optie zijn.

Het Amerikaanse inflatiecijfer van afgelopen vrijdag was een grote boosdoener: dat liet zien dat de inflatie de top nog niet heeft bereikt. Hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne, maar ook coronalockdowns in China, blijven de inflatie opstuwen.

Renteverhogingen brengen het risico met zich mee dat de economisch groei sterk wordt afgeremd en kan omslaan in een recessie. Het risico van stagflatie "kunnen we zeker niet uitsluiten", volgens ING. "Maar zolang we geen grote ontslagrondes bij bedrijven zien en analisten de winstgroei van bedrijven niet sterk neerwaarts bijstellen, lijken de zorgen dat de winsten over een breed front gaan krimpen op dit moment wat overtrokken."

De vraag is wel hoe ver de Fed de rente moet verhogen om de inflatie daadwerkelijk te beteugelen. Hoe hoger, hoe meer vrees voor recessie. "En dat risico wordt vanzelfsprekend wel groter", aldus Gijsels.

De Britse werkloosheid daalde in de drie maanden tot en met april op jaarbasis met 0,2 procentpunt naar 3,8 procent.

De definitieve cijfers voor de Duitse inflatie over mei bleven gelijk aan de voorlopige, met 7,9 procent op jaarbasis en 0,9 procent op maandbasis.

De Duitse ZEW-sentimentsindex voor juni bleek iets minder negatief dan in mei. De Amerikaanse producentenprijzen bleken in mei conform de verwachting gestegen.

Verder was er aandacht voor een rapport van oliekartel OPEC, dat geen wijzigingen aanbracht in de verwachting voor de groei van de vraag naar olie.



Bedrijfsnieuws

AkzoNobel heeft voor de resultaten in het tweede kwartaal gewaarschuwd, onder meer vanwege de Chinese coronalockdowns. Ook komt het seizoen van doe-het-zelf-klussen en schilderbeurten in en om het huis in Europa trager op gang. Akzo verwacht dat de operationele winst dit kwartaal circa 90 miljoen euro lager zal uitvallen dan eerder voorzien. Analisten noemden dit een stevige waarschuwing en het aandeel sloot ruim 5 procent lager.

Air France-KLM haalde 2,26 miljard euro op met een claimemissie. Het aandeel verloor 13 procent in waarde op het nieuws over de nieuwe aandelen die de winst per aandeel verwateren.

Financiële waarden deden het relatief goed, na het bloedbad op de beurs van maandag. ING sloot 3 procent hoger en BNP Paribas ging 1,4 procent omhoog.

Internet- en groeigerelateerde aandelen bleven de pijn voelen van de hogere renteverwachtingen. Deze aandelen profiteerden de afgelopen jaren van de groei die met gratis geld kon worden gekocht. Die tijd lijkt nu voorbij. Adyen verloor 5,5 procent, de e-commercenamen HelloFresh, Delivery Hero en Zalando verloren respectievelijk 7,5 procent, 6 procent en 4 procent.

Euro STOXX 50 3.475,18 (-0,78%)

STOXX Europe 600 407,68 (-1,17%)

DAX 13.304,39 (-0,91%)

CAC 40 5.949,84 (-1,20%)

FTSE 100 7.187,46 (-0,25%)

SMI 10.699,07 (1,81%)

AEX 652,87 (-1,31%)

BEL 20 3.677,19 (-0,95%)

FTSE MIB 21.846,89 (-1,43%)

IBEX 35 8.066,40 (-1,43%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag overwegend lager, wachtend op de renteverhoging die de Fed in petto heeft na nieuwe inflatiecijfers die in tegenstelling tot vrijdag niet negatief verrasten.

Maandag sloten de beurzen in New York fors lager en belandden zo in een 'berenmarkt', wat betekent dat ze sinds de top meer dan 20 procent zijn gedaald. Dit kan wijzen op een dalende trend over een langere termijn. De S&P500 verloor in vier dagen ongeveer 10 procent van zijn waarde.

"Ik denk niet dat we zoiets als een V-vormig herstel zullen zien", zei Rick Pitcairn van Pitcairn. "De manier waarop we zullen herstellen, zal meer gematigd zijn". De marktkenner verwacht niet dat beleggers direct weer massaal gaan kiezen voor speculatieve aandelen, nu die hard zijn gedaald.

Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. Hoewel een verhoging met 50 basispunten al was ingeprijsd, is de verwachting dat de rente met 75 procent omhoog gaat toegenomen na de inflatiecijfers van vorige week. Die toonden aan dat de inflatie in mei in de Verenigde Staten verder is opgelopen, waar juist gehoopt werd dat er een piek was bereikt.

De kans dat de Fed de rente woensdag met 75 basispunten verhoogt is volgens de FedWatch Tool van CME opgelopen tot 90 procent. "Mocht het minder worden dan dat, dan verwachten we een neerwaartse correctie voor de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep verder op tot 3,3791 procent.

Op macro-economisch vlak was het vrij rustig. De producentenprijzen in de VS stegen in mei met 0,8 procent, tegen 0,4 procent in april. Het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers bleef in mei stabiel op 93,1.

Bedrijfsnieuws

Oracle profiteerde in het afgelopen kwartaal van zijn cloudactiviteiten. De winst en omzet kwamen uit boven de marktverwachting. Het aandeel klom 10 procent.

Elon Musk zal donderdag een bijeenkomst van Twitter-werknemers bijwonen. Het is voor het eerst dat hij direct spreekt met en vragen zal beantwoorden van personeel van het social mediabedrijf dat hij wil overnemen. Het aandeel sloot licht hoger.

De koers van bitcoin en daarmee ook die van crypto-aandelen werden hard gestraft voor de hogere renteverwachtingen. Bitcoin was dinsdag rond het sluiten van de markt op Wall Street 21.900 dollar waard. Een paar dagen geleden was dat nog 30.000 dollar. MicroStrategy leverde maandag 25 procent en krabbelde dinsdag weer enigszins op met een winst van 3 procent. Coinbase verloor maandag ruim 11 procent en kondigde dinsdag aan 18 procent van zijn mensen naar huis te sturen, omdat het bedrijf te snel zou zijn gegroeid. Het bedrijf waarschuwt voor een 'cryptowinter'.

Netflix krijgt een verkoopadvies van Benchmark. Het aandeel, dat maandag ruim 7 procent verloor, zakte nog eens 1,3 procent.

S&P 500 index 3.735,48 (-0,38%)

Dow Jones index 30.364,83 (-0,50%)

Nasdaq Composite 10.828,34 (+0,18%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger, maar de Japanse beurs bleef achter. In. China bleken de detailhandelsverkopen gedaald, maar minder sterk dan een maand eerder. En de industriële productie steeg weer, ondanks dat economen opnieuw op een krimp hadden gerekend.

Nikkei 225 26.400,74 (-0,9%)

Shanghai Composite 3.335,12 (+1,4%)

Hang Seng 21.367,11 (+1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0425. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0416 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0417 op de borden.

USD/JPY Yen 135,09

EUR/USD Euro 1,0425

EUR/JPY Yen 140,83

MACRO-AGENDA:

04:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Chi)

04:00 Industriële productie - Mei (Chi)

06:30 Consumptie huishoudens - April (NL)

08:45 Inflatie - Mei (Fra)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

11:00 Handelsbalans - April (eur)

11:00 Industriële productie - April (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Mei (VS)

14:30 Importprijzen - Mei (VS)

14:30 Empire State index - Juni (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juni (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Dot plot en econ. ramingen (VS)

20:30 Federal Reserve - Persconferentie Powell (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten