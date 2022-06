Wall Street sluit overwegend lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, wachtend op de renteverhoging die de Fed in petto heeft na nieuwe inflatiecijfers die in tegenstelling tot vrijdag niet negatief verrasten.

De S&P 500 sloot 0,38 procent lager op 3,7235,48 punten en de Dow Jones-index verloor 0,50 procent tot 30.364,83 punten, maar technologie-index Nasdaq eindigde met een kleine plus van 0,18 procent op 10.828,35 punten.

Maandag sloten de beurzen in New York fors lager en belandden zo in een 'berenmarkt', wat betekent dat ze sinds de top meer dan 20 procent zijn gedaald. Dit kan wijzen op een dalende trend over een langere termijn. De S&P500 verloor in vier dagen ongeveer 10 procent van zijn waarde.

"Ik denk niet dat we zoiets als een V-vormig herstel zullen zien", zei Rick Pitcairn van Pitcairn. "De manier waarop we zullen herstellen, zal meer gematigd zijn". De marktkenner verwacht niet dat beleggers direct weer massaal gaan kiezen voor speculatieve aandelen, nu die hard zijn gedaald.

Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. Hoewel een verhoging met 50 basispunten al was ingeprijsd, is de verwachting dat de rente met 75 procent omhoog gaat toegenomen na de inflatiecijfers van vorige week. Die toonden aan dat de inflatie in mei in de Verenigde Staten verder is opgelopen, waar juist gehoopt werd dat er een piek was bereikt.

De kans dat de Fed de rente woensdag met 75 basispunten verhoogt is volgens de FedWatch Tool van CME opgelopen tot 90 procent. "Mocht het minder worden dan dat, dan verwachten we een neerwaartse correctie voor de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep verder op tot 3,3791 procent.

Op macro-economisch vlak was het vrij rustig. De producentenprijzen in de VS stegen in mei met 0,8 procent, tegen 0,4 procent in april. Dit was door economen ook voorzien. Het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers bleef in mei stabiel op 93,1.

WTI-olie werd 1,7 procent goedkoper en sloot op 118,93 dollar per vat voor levering in juli. De euro/dollar noteerde op 1,0416.

Bedrijfsnieuws

Oracle profiteerde in het afgelopen kwartaal van zijn cloudactiviteiten. De winst en omzet kwamen uit boven de marktverwachting. Het aandeel klom 10 procent.

Elon Musk zal donderdag een bijeenkomst van Twitter-werknemers bijwonen. Het is voor het eerst dat hij direct spreekt met en vragen zal beantwoorden van personeel van het social mediabedrijf dat hij wil overnemen. Het aandeel sloot licht hoger.

De koers van bitcoin en daarmee ook die van crypto-aandelen werden hard gestraft voor de hogere renteverwachtingen. Bitcoin was dinsdag rond het sluiten van de markt op Wall Street 21.900 dollar waard. Een paar dagen geleden was dat nog 30.000 dollar. MicroStrategy leverde maandag 25 procent en krabbelde dinsdag weer enigszins op met een winst van 3 procent. Coinbase verloor maandag ruim 11 procent en kondigde dinsdag aan 18 procent van zijn mensen naar huis te sturen, omdat het bedrijf te snel zou zijn gegroeid. Het bedrijf waarschuwt voor een 'cryptowinter'.

Netflix krijgt een verkoopadvies van Benchmark. Het aandeel, dat maandag ruim 7 procent verloor, zakte nog eens 1,3 procent.