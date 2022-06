ABN AMRO bouwt negatieve spaarrente af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO gaat in navolging van ING de negatieve rente op spaartegoeden boven 100.000 euro afbouwen. Vanaf augustus wordt de negatieve rente van 0,5 procent gehalveerd en per oktober moet deze terug naar nul. Dat maakte de bank dinsdag bekend. Voor tegoeden boven 100.000 euro gaat het tarief van -0,5 procent naar -0,25 procent vanaf 1 augustus. Op 1 oktober gaat de rente voor deze klanten naar nul, mits de ECB inderdaad de depositorente in september verhoogt, zoals vorige week werd aangekondigd, stelde ABN AMRO in een bericht op zijn website. "Negatieve rente betalen op je spaargeld is een fenomeen waar natuurlijk niemand op zit te wachten", aldus CEO Robert Swaak. "Met deze stappen komen we weer in wat normaler vaarwater. Rentetarieven worden daarin mede bepaald door hoeveel er gespaard wordt, hoe groot de vraag is naar leningen en de rente op de geld- en kapitaalmarkt." Maandag kondigde rivaal ING al aan dat de rente per 1 oktober voor zakelijke en particuliere klanten met een tegoeg van meer dan 100.000 euro een half procentpunt omhoog zal gaan, naar nul. ABN AMRO doet nu hetzelfde maar zet al eerder een tussenstap. Bron: ABM Financial News

