Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures zijn dinsdag lager gesloten, na een eerdere stijging. Een julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,7 procent lager op 118,93 dollar op de New York Mercantile Exchange. Eerder op de dag werd het contract nog voor 123,68 dollar verhandelt. De olieprijs kwam onder druk na een bericht van persbureau Bloomber, dat een Amerikaanse senator mogelijk een voorstel gaat doen om bepaalde oliebedrijven een extra belasting op te leggen om de inflatie tegen te gaan. De aardgasprijs sloot intussen op het laagste niveau in vijf weken in de Verenigde Staten, met een daling van 16 procent. De beschadigde terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) Freeport zal pas later dit jaar zijn gerepareerd, waardoor er minder LNG kan worden geexporteerd. "Dit is een tegenwind op de korte termijn voor de aardgasprijzen in de Verenigde Staten, omdat er zo'n 2 miljard kubieke voet gas extra op de binnenlandse markt zal zijn totdat de terminal weer opengaat op volle kracht later dit jaar", zei Tyler Richey van Sevens Report. Bron: ABM Financial News

