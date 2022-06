AEX verliest verder terrein

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag verder gedaald. Bij een slot van 652,87 punten verloor de AEX 1,3 procent.

De beurs opende nog hoger, na de forse afstraffing van maandag, maar kon dit niet vasthouden.

De aanleiding voor de onrust op de financiële markten is volgens ING wel duidelijk. "Met de aanhoudend hoge inflatie zullen de centrale banken de geldkraan sneller dichtdraaien om de inflatie af te remmen."

Beleggers zijn verder in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed is vandaag begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna woensdagavond het rentebesluit volgt.

Hoewel een verhoging met 50 basispunten al was ingeprijsd, is de verwachting dat de rente met 75 procent omhoog gaat toegenomen na de inflatiecijfers van vorige week. Die toonden aan dat de inflatie in mei in de Verenigde Staten verder is opgelopen, waar juist gehoopt werd dat er een piek was bereikt.

De Amerikaanse producentenprijzen stonden vanmiddag op het programma. Die stegen in mei conform de verwachting en de kernprijzen stegen iets minder dan verwacht. Het was slechts een kleine pleister op de wonde na de inflatiecijfers uit de VS van vorige week.

De FedWatch Tool van CME voorspelt nu een kans van 94 procent dat de rente woensdag met 75 basispunten omhoog gaat.

"Mocht het minder worden dan dat, dan verwachten we een neerwaartse correctie voor de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury in gesprek met ABM Financial News.

"Er zijn zelfs partijen die rekening houden met een verhoging met 100 basispunten morgen", aldus de marktkenner.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,39 procent en die op de tweejarige lening op 3,37 procent. De Duitse Bund staat nu op 1,69 procent. De Italiaanse rente is opgelopen naar 4,06 procent.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0417 en olie werd bijna 2 procent duurder en kost ruim 123 dollar per vat. Oliekartel OPEC handhaafde de verwachte groei van de vraag naar olie voor dit jaar.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was ING met een koerswinst van meer dan 3 procent. Maandag hield de bank een beleggersdag en onder meer Credit Suisse en Kepler Cheuvreux verhoogden vandaag het koersdoel voor de bank. Ook elders in Europa deden bankaandelen het goed.



Verder won NN Group bijna een procent en KPN een half procent.

Besi sloot ruim 2 procent lager. Woensdag vindt de beleggersdag van de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie plaats. UBS verwacht geen grote aanpassingen in de doelstellingen voor 2025.

Na een winstwaarschuwing leverde AkzoNobel 5,5 procent in, net als Adyen. Analisten spraken van een stevige waarschuwing van AkzoNobel. De meeste analisten zullen hun ramingen voor het tweede kwartaal flink moeten verlagen.

In de Midkap profiteerde OCI van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel won 6,5 procent. ABN AMRO steeg bijna een procent.

Corbion en AMG leverden respectievelijk ruim 4 en 7 procent in en Air France-KLM daalde meer dan 13 procent.

Een beleggersdag van Fastned, de eerste ooit voor het bedrijf, leverde een koerswinst op van ruim 3 procent. Fastned verwacht dat de onderliggende EBITDA in 2023 positief is, met in 2025 een bijbehorende marge van ruim 40 procent. Ook wil het eind 2024 op minimaal 400 snellaadstations zitten. Voor de plannen tot eind 2024 is naar verwachting 50 tot 75 miljoen euro extra financiering nodig.

Azerion verloor bijna 4 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteren de Amerikaanse beurzen verdeeld, met alleen winst voor de Nasdaq.