Fedex verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FedEx heeft het kwartaaldividend met ruim de helft verhoogd en dat wordt goed ontvangen op de beurs. De Amerikaanse postbezorger kondigde dinsdag aan dat het contante kwartaaldividend met 53 procent wordt verhoogt, van 0,75 naar 1,15 dollar per aandeel. Aandeelhouders die het aandeel op 27 juni in bezit hebben, ontvangen het dividend op 11 juli. FedEx is bezig om de aandeelhouderswaarde te verbeteren en deze dividendverhoging maakt daar deel van uit, verklaarde het bedrijf. Het bedrijf gaat ook het totale rendement voor aandeelhouders bijhouden als prestatie-indicator voor de bestuurdersbeloningen. Het bedrijf wil minder kapitaal gaan investeren om het kapitaalbeslag geleidelijk omlaag te brengen. Er komen ook twee onafhankelijke directeuren bij in het bestuur, als onderdeel van afspraken met hedgefund D.E. Shaw. Het aandeel FedEx stijgt dinsdag 12 procent tot 225,98 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.