OPEC handhaaft vraag olie voor dit jaar

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC rekent erop dat de groei van de vraag naar olie dit jaar lager uitvalt dan eerder verwacht. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van het oliekartel.

De OPEC gaat voor 2022 nog altijd uit van een groei van de vraag met 3,4 miljoen vaten per dag, net als in mei. Dat zijn 300.000 vaten per dag minder dan waar in april nog op werd gerekend.

Het kartel handhaafde ook de vraag naar olie op mondiaal niveau op 100,29 miljoen vaten per dag.

In mei zag het kartel de eigen olieproductie teruglopen met 176.000 vaten per dag naar gemiddeld 28,5 miljoen vaten per dag.

Voor de productie van de olie door landen die geen OPEC-lid zijn verlaagde het kartel de verwachte groei per dag met 250.000 vaten naar 2,1 miljoen vaten per dag. Voor de Verenigde Staten bleef de productieraming intact op een groei van 1,3 miljoen vaten per dag.

De productieraming voor Rusland verlaagde de OPEC dinsdag voor dit jaar met 250.000 vaten per dag.