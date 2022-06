Coinbase gaat reorganiseren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase gaat 18 procent van zijn personeelsbestand schrappen vanwege een te snelle groei van het bedrijf en om de kosten in de hand te houden. Dit meldde het Amerikaanse cryptoplatform dinsdag. Coinbase waarschuwde voor de snel veranderende economische omstandigheden en de mogelijkheid van een 'cryptowinter'. In het verleden leidde dit tot een flinke daling van de handelsomzet, aldus Coinbase. Dat maakt het belangrijk om de kosten goed in de gaten te houden. Het aandeel Coinbase leverde maandag ruim 11 procent in door de malaise op de cryptomarkt. Dinsdag lijkt het aandeel zo'n 6 procent lager te gaan openen. Bitcoin daalt 5 procent en kost nu ongeveer 22.000 dollar. Bron: ABM Financial News

