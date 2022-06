Brits gokbedrijf koopt Nederlandse BetCity Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse Entain heeft een akkoord bereikt over de overname van het Nederlandse online gokbedrijf BetCity. Dit maakte het in Londen genoteerde Entain dinsdag bekend. Voor 300 miljoen euro neemt het in eerste instantie de aandelen van BetEnt, de eigenaar van BetCity over. Daar kan nog een flink bedrag bovenop komen. Entain betaalt nog eens winstuitkering over 2022 en bijvoorbeeld een fee bij een succesvolle integratie. De overnamesom wordt nu geschat op 450 miljoen euro, maar bij goede prestaties zou dit kunnen oplopen tot maximaal 850 miljoen euro. Naar verwachting wordt de overname in de tweede jaarhelft afgerond. BetCity, onder meer bekend van tv-reclames met voetballers als Andy van der Meijde, Wesley Sneijder en Wim Kieft, betrad de Nederlandse online gokmarkt in oktober 2021 na het verkrijgen van een vergunning van de Kansspelautoriteit, met een breed pallet aan kansspelen, waaronder een live casino en sportweddenschappen. Bron: ABM Financial News

